पैरेलल सिनेमा की इन 10 फिल्मों को जीवन में एक बार जरूर देखा जाना चाहिए, सालों दिमाग में रहेंगी कहानियां-किरदार
पैरेलल सिनेमा ने कई ऐसी शानदार फिल्में दी हैं जो आपकी रूह को भी शांति और सुकून देंगी। इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई वास्ता नहीं। इनके किरदारों से आप बंध जाओगे, कहानी आपके जहन से सालों नहीं उतरेगी। जीवन में एक बार ये 10 फिल्में जरूर देखी जानी चाहिए।
पैरेलल सिनेमा का मतलब समझते हैं? ऐसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई, बिजनेस से परे कला और वास्तविकता पर आधारित होती हैं। हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनीं हैं जो एक बार अपने जीवन में जरूर देखी जानी चाहिए। ये ऐसी फिल्म है जो आपकी आत्मा को छू लेंगी, सुकून और देंगी और किरदारों से बांध देंगी। इन किरदारों से आपको प्यार हो जाएगा। फिल्म खत्म होने के बाद ये कहानियां आपके साथ चलती रहेंगी। कभी-कभी सिनेमा आपको हील होने में भी मदद करता है और ये वो सिनेमा है।
एक डॉक्टर की मौत
1990 में फिल्म आई थी 'एक डॉक्टर की मौत'। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे डॉक्टर पर बेस्ड थी जिसने कुष्ठ रोग का टीका खोज निकाला। लेकिन इसे बाद उसे अपने ही साथी डॉक्टर और सरकारी अधिकारियों की जलन झेलोनी पड़ी। इस फिल्म को तपन सिन्हा ने डायरेक्ट किया था। IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली है।
एक रुका हुआ फैसला
1986 में एक फिल्म आई थी 'एक रुका हुआ फैसला'। इस फिल्म की कहानी 12 ऐसे जूरी मेंबर्स की थी जो एक फैसले पर अटके हैं। एक 19 साल के लड़के पर अपने पिता के मर्डर का आरोप है। 12 में से 11 जूरी मेंबर उसे दोषी करार देते हैं। लेकिन वो एक परिस्थितियों और सबूतों की कमी की बात करता है। इस फिल्म को IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली है।
अर्थ
1982 में आई शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा की फिल्म अर्थ एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी। एक शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी को धोखा देता है। इस फिल्म को IMDB पर 7.8 की रेटिंग मिली है।
गरम हवा
1974 की ये फिल्म मिर्जा और उनके परिवार की कहानी है को विभाजन के बाद से भारत में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं। परिवार के मुखिया अपने परिवार का बिजनेस बचाने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म को IMDB पर 8 की रेटिंग मिली है।
इजाजत
1987 में नसीरुद्दीन शाह, रेखा और अनुराधा पटेल की एक फिल्म आई थी इजाजत। एक खूबसूरत फिल्म एक इए कपल की है कि जो तलाक के बाद रेलवे के वेटिंग रूम में मिलते हैं। पुरानी यादें ताजा करते हैं। पुराने प्यार की बात करते हैं। इस फिल्म को गुलजार ने डायरेक्ट किया था। IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली है।
मासूम
1983 में फिल्म मासूम आई थी। नसीरुद्दीन शाह और शबाना आजमी का किरदार एक हैपी परिवार में रहते हैं। फिर होती है एक नाजायज बच्चे की एंट्री।इसकी मासूमियत आपका दिल पिघला देगी। IMDB पर 8.3 की रेटिंग मिली है।
किस्सा कुर्सी का
1977 में आई फिल्म किस्सा कुर्सी का देश की पॉलिटिक्स पर बनी एक व्यंग्यात्मक फिल्म है।इसमें भ्रष्ट नेताओं और उनके लालच पर बेस्ड फिल्म है। IMDB पर इसे 7.9 की रेटिंग मिली हुई है।
मौसम
1975 में आई फिल्म मौसम एक दिल छू लेने वाली कहानी है। फिल्म की कहानी एक उम्र दराज हो चुके अमरनाथ अपने जवानी के दिनों की प्रेमिका चंदा की तलाश में निकलता है। लेकिन उसकी मुलाकात चंदा की बेटी कजली से होती है जो अब वेश्यालय में है। कहानी दिल छू लेने वाली है और इसे IMDB पर इसे 8 की रेटिंग मिली हुई है।
स्पर्श
स्पर्श एक और मार्मिक फिल्म है जो 1980 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी एक अंधे स्कूल को चलाने वाले अनिरुद्ध के किरदार से होती है जो खुद भी देख नहीं सकता।उसके जीवन में कविता आती है दोनों शादी का मन बनाते हैं लेकिन फिर अनिरुद्ध की इनसिक्योरिटी हावी हो जाती है। इस खूबसूरत फिल्म को IMDB पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है।
सूरज का सातवां घोड़ा
1992 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा लेखक धर्मवीर भारती के उपन्यास पर बेस्ड थी। इस फिल्म में माणिक मुल्ला अपने दोस्तों को सात दोपहरों कोकहानियां सुनाता है। ये कहानियां ही फिल्म को आगे बढ़ाती हैं।फिल्म को IMDB पर 8 की रेटिंग मिली हुई है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।