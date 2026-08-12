Best Movies: OTT पर हिंदी में देखिए ये शानदार 5 फिल्में, सीट से हिलने नहीं देगी कहानी
OTT प्लेटफार्म पर जबरदस्त फिल्में मौजूद हैं। लेकिन अगर आपका कुछ अलग देखने का मन होतो ये आर्टिकल आपके लिए है। 5 शानदार फिल्में जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हैं। इन फिल्मों की कहानी आपको सीट से हिलने नहीं देगी। IMDB पर मिली है शानदार रेटिंग।
OTT प्लेटफार्म पर शानदार फिल्मों का भंडार है। सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा से भरी इन साउथ फिल्मों को आप अलग प्लेटफार्म पर हिंदी में देख सकते हैं। खास बात ये है कि इन फिल्मों को IMDB पर भी शानदार रेटिंग मिली है। पिछले कुछ सालों में साउथ सिनेमा ने इन शानदार फिल्मों को बनाया है। इन फिल्मों की कहानी चौंकाने के साथ हर कुछ मिनट पर जबरदस्त ट्विस्ट लेकर आती हैं। OTT पर हिंदी डब में मौजूद इन 5 फिल्मों को एक बार जरूर देखा जाना चाहिए।
कोरोना पेपर्स
मलयालम सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस सिनेमा ने साल 2023 में एक सस्पेंस से भरी थ्रिलर फिल्म कोरोना पेपर्स बनाई थी। इस फिल्म की कहानी एक राहुल नाम के नए पुलिस ऑफिसर की थी जिसकी गन चोरी हो जाती है। इस वजह से राहुल को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसकी चोरी हुई गन से डकैती की गई है। जब वो अपनी गन ढूंढने निकलता है तो कई गैर-कानूनी चीजों से पर्दा हटता है। फिल्म शानदार है जिसे फ्री में यूट्यूब पर देखा जा सकता है। IMDB पर इस फिल्म को 6.4 की रेटिंग मिली है।
डीएनए
साल 2025 में डीएनए नाम की एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी आनंद नाम के लड़के की होती है जिसे प्यार में धोखा मिलता है। वो बाद में एक ऐसी लड़की से शादी कर लेता है जो दिमागी रूप से पूरी तरह ठीक नहीं होती। बाद में वो पिता बनने वाला होता है लेकिन उसे ओता चलता है जिस बच्चे का जन्म हुआ है वो उसका है ही नहीं। वो डीएनए टेस्ट करवाता है। इस फिल्लम में कई डार्क राज खुलते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इस फिल्म को जियोहॉटस्टार पर हिंदी में देखा जा सकता है। फिल्म को IMDB पर 7.2 की रेटिंग मिली है।
बुट्टा बोम्मा
बुट्टा बोम्मा नाम की एक तेलुगू फिल्म ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी सत्या नाम की एक लड़की एक इर्दगिर्द घूमती है।गलती से उससे रॉन्ग नंबर पर मुरली नाम के ऑटो ड्राईवर से बात हो जाती है। ये बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि सत्य को उस ऑटो ड्राइवर से प्यार हो जाता है और वो उससे मिलने के लिए घर से निकल जाती है। इसके बाद कहानी में जो होता है वो हर किसी को देखना चाहिए। फिल्म को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखा जा सकता है। IMDB पर 6.5 की रेटिंग मिली है।
टोबी
साल 2023 में एक टोबी नाम की कन्नड़ फिल्म आई थी। इस फिल्म का लीड किरदार है टोबी, जिसकी दहशत से सभी डरते हैं। वो बोल नहीं सकता लेकिन उसके कारनामे डरावने हैं। उसकी जिंदगी में फिर एक बच्ची आती है जो उसकी गोद ली हुई बेटी बनती है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो दिल दुखा देने वाला होता है। इस फिल्म को IMDB पर 7.2 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को सोनी लिव पर हिंदी में देखा जा सकता है।
मिराई
साल 2025 में आई फिल्म मिराई को लेकर पहले से ही सबसे चर्चित फिल्म है। इस फिल्म की कहानी एक अलग दुनिया की है। फिल्म के विलेन को भगवान की जैसी शक्तियां चाहिए। फिल्म की कहानी सरप्राइज करती है। अब ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर हिंदी में भी अवेलेबल है। IMDB पर 6.8 की रेटिंग मिली हुई है।
इन फिल्मों में से आपकी कौनसी फेवरेट है?
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
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