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9.3 IMDb रेटिंग वाली ये क्राइम थ्रिलर सीरीज देखी? जानिए क्यों है ये मस्ट वॉच

Apr 07, 2026 08:10 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Jiohotstar Crime Thriller Series: क्राइम थ्रिलर फिल्में और सीरीज देखना पसंद है? फिर तो आपको 9.3 आईएमडीबी रेटिंग वाली ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए।

9.3 IMDb रेटिंग वाली ये क्राइम थ्रिलर सीरीज देखी? जानिए क्यों है ये मस्ट वॉच

Crime Thriller Series: जियोहॉटस्टार पर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इसे लोग बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज कहते हैं। यही कारण है कि इसकी आईएमडीबी रेटिंग 9.3 है। इस सीरीज का नाम ‘द वायर’ है। आइए आपको बताते हैं कि ये मस्ट वॉच सीरीज क्यों हैं और आपको वीकेंड पर ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए।

सीरीज की कहानी

ये क्राइम ड्रामा सीरीज अमेरिका के ‘बाल्टीमोर’ शहर पर आधारित है। इस सीरीज डेविड साइमन ने बनाया है जो खुद एक पुलिस रिपोर्टर रह चुके हैं। इस सीरीज में सिर्फ पुलिस-चोर की कहानी नहीं दिखाई है, बल्कि एक पूरे शहर और उसके सिस्टम का पोस्टमार्टम किया गया है। अब तक इस सीरीज के कुल 5 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में शहर के एक अलग पहलू को दिखाया गया है।

सीजन 1: ड्रग्स का व्यापार और पुलिस।

सीजन 2: बंदरगाह और मजदूरों की समस्या।

सीजन 3: राजनीति और प्रशासन।

सीजन 4: स्कूल और शिक्षा व्यवस्था।

सीजन 5: मीडिया और न्यूज रिपोर्टिंग।

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आपको यह क्यों देखनी चाहिए?

इस सीरीज की कहानी इतनी रियल लगती है कि आपको लगेगा कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं। इसमें कोई 'फिल्मी' हीरो या विलेन नहीं है, सब इंसान हैं। ये सीरीज दिखाती है कि कैसे पुलिस, ड्रग डीलर्स, नेता और स्कूल सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं।

इस सीरीज में क्या अलग है?

1. ज्यादातर क्राइम शोज में एक केस होता है जिसे पुलिस सुलझा लेती है, 'द वायर' में ऐसा नहीं होता है।

2. इस सीरीज में मूड बनाने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

3. ये कोई मसाला सीरीज नहीं है। इसकी कहानी धीरे-धीरे बुनती है और अंत तक आते-आते एक बड़ा धमाका करती है।

4. इस सीरीज में सिर्फ पुलिस का एंगल नहीं दिखाया गया है, बल्कि ड्रग गैंग के अंदर की राजनीति और उनकी मजबूरियों को भी बताया गया है।

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खामियां

1. पहले के 3-4 एपिसोड्स थोड़े बोरिंग लग सकते हैं क्योंकि कहानी को सेट होने में समय लगता है।

2. इसमें बाल्टीमोर की 'स्ट्रीट लैंग्वेज' और बहुत ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जिसे बिना सबटाइटल्स के समझना मुश्किल हो सकता है।

3. इसमें बहुत सारे किरदार हैं इसलिए आपको हर चीज पर ध्यान देना होगा, वरना आप कहानी समझ नहीं पाएंगे।

देखें या नहीं?

अगर आप थ्रिलर और एक्शन के शौकीन हैं, तो शायद ये सीरीज आपको स्लो लग सकती है। लेकिन अगर आप कल्ट सिनेमा देखना और दूसरे देशों के कल्चर को समझना पसंद करते हैं तो 'द वायर' से बेहतर कुछ नहीं है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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