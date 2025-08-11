being gay was absolutely fun but want wife kids orry birthday post viral Bhumi reacts गे होकर बहुत मजा आ रहा था लेकिन अब मैं 30 का हो गया और... ओरी का बर्थडे पोस्ट वायरल, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडbeing gay was absolutely fun but want wife kids orry birthday post viral Bhumi reacts

गे होकर बहुत मजा आ रहा था लेकिन अब मैं 30 का हो गया और... ओरी का बर्थडे पोस्ट वायरल

ओरी सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। उनकी जिंदगी लोगों को काफी मिस्टीरियस लगती है। अब ओरी ने एक पोस्ट में बताया है कि गे होने का मजा अलग है लेकिन अब उन्हें बीवी बच्चे चाहिए।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:15 AM
share Share
Follow Us on
गे होकर बहुत मजा आ रहा था लेकिन अब मैं 30 का हो गया और... ओरी का बर्थडे पोस्ट वायरल

ओरी उर्फ ओरहान अवत्रामणि सोशल मीडिया पर अक्सर अपने पोस्ट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अपने 30वें जन्मदिन पर उन्होंने एक ऐसा पोस्ट किया जिसके चर्चे हो रहे हैं। दरअसल ओरी ने इसमें पहली बार अपना सेक्शुअल ओरिएंटेशन रिवील किया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि अब वह चाहते हैं कि उनके बीवी बच्चे भी हैं। ओरी के पोस्ट पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। भूमि पेडनकर ने भी इस पर कमेंट किया है तो कुछ लोग ओरी को उर्वशी रौतेला के नाम से भी चिढ़ा रहे हैं।

ओरी का पोस्ट

ओरी क्लिप में बैठे दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में कुछ कुछ होता है कि गाना बज रहा है। ओरी ने क्लिप पर लिखा है। सभी का शुक्रिया। गे होना काफी मजेदार रहा लेकिन अब मैं 30 साल का हो गया हूं और अब बीवी और बच्चे होने का समय है। कैप्शन में ओरी ने लिखा है, ' कोई रिश्ता भेजो।'

भूमि ने खोजा मैच

इस पर भूमि पेडनेकर ने लिखा है, 'मेरे पास एक बढ़िया मैच है।' इस पर ओरी ने लिखा है, भूमि, चलो फ्लिंग (कैजुअल रिलेशन) करते हैं। एक ने लिखा है, क्या मतलब, तुम्हारी शादी उर्वशी रौतेला से नहीं हुई? इस पर ओरी ने उर्वशी को टैग करके लिखा है, लेट्स गो। कुछ लोग लिख रहे हैं कि ओरी को स्वयंवर करना चाहिए।

orry

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।