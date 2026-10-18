सलमान खान, रोहित शेट्टी के बाद अब टाइगर श्रॉफ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे ये 6 सेलेब्स भी आए
बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। राहत की बात यह है कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है।
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया है। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया। ये घटना घटना मुंबई के जुहू इलाके की बताई गई है। इस घटना में एक फैन और एक्टर के ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। राहत की बात यह है कि टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली लगने से कोई चोट नहीं आई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। फायरिंग की इस घटना के बाद एक पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से गैंगस्टर अनिल पंडित का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। सेलेब्स के साथ फायरिंग की ये घटना पहली नहीं है। पिछले दो साल में ऐसे चार मामले सामने आ चुके हैं।
1- सलमान खान (अप्रैल 2024)
सबसे चर्चित मामला सलमान खान का रहा है। ये घटना साल 2024 की है, जब मोटरसाइकिल पर आए दो हमलावरों ने बांद्रा स्थित उनके 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' के बाहर और बालकनी की तरफ कई राउंड फायरिंग की थी। बाद में इस हमले का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा गया। यही नहीं, सलमान खान को जान से मारने की कई धमकियां भी मिल चुकी हैं।
2- रोहित शेट्टी (फरवरी 2026)
डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी इसका शिकार हो चुके हैं। इसी साल फरवरी में रोहित के मुंबई (जुहू) स्थित 9 मंजिला शेट्टी टावर के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की थी। इस फायरिंग में किसी की जान को कोई नुकसान तो नहीं, लेकिन फायरिंग में फर्स्ट फ्लोर के जिम का कांच टूट गया था। इस हमले की जिम्मेदारी भी लॉरेंस गैंग से जुड़े शुभम लोनकर ने ली थी।
3- दिशा पाटनी (2025)
टाइगर से पहले उनकी खास दोस्त दिशा पाटनी के घर पर हमला हो चुका है। पिछले साल यानी अगस्त 2025 में दिशा के बरेली वाले घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। दिशा के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली थी।
4- एल्विश यादव (2025)
बिग बॉस विनर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर भी फायरिंग हुई थी। इस घटना की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ गैंग ने ली थी।
5- कपिल शर्मा (2025)
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे (Caps Cafe) के बाहर तीन अलग-अलग मौकों पर फायरिंग की घटनाएं सामने आई थीं, जब उन्होंने अपने शो में एक विवादित गेस्ट को आमंत्रित किया था।
6- ए पी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल (2023-2024)
पंजाबी सिंगर्स ए पी ढिल्लों और गिप्पी ग्रेवाल भी इसका शिकार हो चुकी है। एपी ढिल्लों के कनाडा स्थित घरों के बाहर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर फायरिंग की गई थी। वहीं, गिप्पी ग्रेवाल को सलमान खान से दोस्ती रखने की वजह से निशाना बनाया गया था।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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