War 2: फिल्म रिलीज से पहले जश्न में डूबे जूनियर एनटीआर के फैंस, क्रेन पर चढ़कर पोस्टर को पहनाई माला
बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 के रिलीज से पहले जश्न मनाया जा रहा है। साउथ एक्टर के फैंस की दीवानगी देख हर को हैरान है।
बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और साउथ स्टार जूनियर एनटीआर पहली बार एक साथ फिल्म वॉर 2 में नजर आने वाले हैं। फिल्म में दोनों एक्टर्स एक दूसरे को टक्कर देते दिखेंगे जिसे देखने के लिए फैंस इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही अपने-अपने इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं और इनके लिए फैंस की दीवानगी किसी से छुपी नहीं।फिल्म रिलीज से पहले जूनियर एनटीआर के फैंस अपने अंदाज में ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं जिसका वीडियो सामने आया।
हैदराबाद में जूनियर एनटीआर का जश्न
रविवार को फिल्म की रिलीज से पहले हैदराबाद में एक प्री-रिलीज इवेंट किया गया था। यहां जूनियर एनटीआर के फैंस के क्रेज ने सभी को हैरान कर दिया। इवेंट से पहले ही उनके फैंस ने एक बड़े कट-आउट पोस्टर पर क्रेन की मदद से एक बड़ा-सा फूलों का हार चढ़ाया। साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। साउथ तरफ में कुछ इस तरह जश्न मनाया जाता है।
काटे गए सीन
वार 2 को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी तो दे दी, लेकिन कुछ सीन में बदलाव भी करवाए। 6 जगह पर बदलाव हुए, जिनमें एक डायलॉग बदला गया, 2 सेकंड का एक इशारा हटाया गया और कुछ विजुअल्स कट लगाए गए। ये कट खासकर कियारा आडवाणी के बिकिनी सीन में किया गया है।
फिल्म की रिलीज और बुकिंग
आदित्य चोपड़ा के प्रोडक्शन और अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में ऋतिक, जूनियर एनटीआर और कियारा के अलावा कई सपोर्टिंग एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की एडवांस बुकिंग ने अभी से शानदार कमाई शुरू कर दी है। अब देखना होगा इस फिल्म को ऑडियंस से कैसा रिएक्शन मिलता है।
