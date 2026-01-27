मर्दानी 3 की रिलीज से पहले जानिए पिछले दोनों पार्ट की कमाई, रानी मुखर्जी ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी 3 से दस्तक देने वाली हैं। फिल्म की रिलीज से पहले समझिए पहले आई मर्दानी और मर्दानी 2 का बजट और कमाई। अब क्या मर्दानी 3 तोड़ पाएगी ये रिकॉर्ड?

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी फिल्म मर्दानी 2 के लिए खबरों में बनी हुईं हैं। फिल्म 31 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे देखने के बाद पुलिस ऑफिस के किरदार में रानी मुखर्जी और विलेन बनीं मल्लिका प्रसाद को एक दूसरे को टक्कर देते देखने में मजा आने वाला है। ऐसा माना जा रहा मर्दानी की ये तीसरी कड़ी शानदार कमाई करने वाली है। लेकिन उससे पहले रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी और मर्दानी 2 के बजट और कलेक्शन पर एक नजर डालिए।

रानी मुखर्जी बनीं थीं दबंग मर्दानी साल 2014 में रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी आई थी। एक्ट्रेस को पहली बार पुलिस के इतने दमदार किरदार में देखा गया था। रानी ने शिवानी शिवाजी राव का दबंग पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी मानव तस्करी पर बेस्ड थी। 21 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 59 करोड़ कमाए थे।

मर्दानी 2 का बॉक्स ऑफिस साल 2019 में रानी मुखर्जी फिर से सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी राव के किरदार में वापस लौटीं। इस बार एक सीरियल किलर की तलाश में नजर आई। फिल्म का बजट 27 करोड़ था। मर्दानी 2 ने वर्ल्डवाइड 67 करोड़ का कलेक्शन किया था।

इस टेबल से समझिए-

फिल्म बजट कलेक्शन (वर्ल्डवाइड) मर्दानी (22 अगस्त 2014) 21 करोड़ 59 करोड़ मर्दानी 2 (13 दिसंबर 2019) 27 करोड़ 67 करोड़ मर्दानी 3 (30 जनवरी 2026) 75 करोड़ -