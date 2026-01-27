Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBefore rani mukerji Mardaani 3 release, know about box office collection of both parts
मर्दानी 3 की रिलीज से पहले जानिए पिछले दोनों पार्ट की कमाई, रानी मुखर्जी ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

मर्दानी 3 की रिलीज से पहले जानिए पिछले दोनों पार्ट की कमाई, रानी मुखर्जी ने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्ट्रेस अपनी आने वाली फिल्म मर्दानी 3 से दस्तक देने वाली हैं। फिल्म की रिलीज से पहले समझिए पहले आई मर्दानी और मर्दानी 2 का बजट और कमाई। अब क्या मर्दानी 3 तोड़ पाएगी ये रिकॉर्ड?

Jan 27, 2026 02:10 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी फिल्म मर्दानी 2 के लिए खबरों में बनी हुईं हैं। फिल्म 31 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली हैं। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे देखने के बाद पुलिस ऑफिस के किरदार में रानी मुखर्जी और विलेन बनीं मल्लिका प्रसाद को एक दूसरे को टक्कर देते देखने में मजा आने वाला है। ऐसा माना जा रहा मर्दानी की ये तीसरी कड़ी शानदार कमाई करने वाली है। लेकिन उससे पहले रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी और मर्दानी 2 के बजट और कलेक्शन पर एक नजर डालिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रानी मुखर्जी बनीं थीं दबंग मर्दानी

साल 2014 में रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी आई थी। एक्ट्रेस को पहली बार पुलिस के इतने दमदार किरदार में देखा गया था। रानी ने शिवानी शिवाजी राव का दबंग पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था। आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की कहानी मानव तस्करी पर बेस्ड थी। 21 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 59 करोड़ कमाए थे।

ये भी पढ़ें:बॉलीवुड के इन हीरो-हीरोइन ने साथ में कभी नहीं किया काम
ये भी पढ़ें:रानी मुखर्जी की बेस्ट फिल्में, परफॉरमेंस देखकर पाकिस्तान से आया था न्यौता
मर्दानी 3

मर्दानी 2 का बॉक्स ऑफिस

साल 2019 में रानी मुखर्जी फिर से सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी राव के किरदार में वापस लौटीं। इस बार एक सीरियल किलर की तलाश में नजर आई। फिल्म का बजट 27 करोड़ था। मर्दानी 2 ने वर्ल्डवाइड 67 करोड़ का कलेक्शन किया था।

इस टेबल से समझिए-

फिल्म बजटकलेक्शन (वर्ल्डवाइड)
मर्दानी (22 अगस्त 2014)21 करोड़59 करोड़
मर्दानी 2 (13 दिसंबर 2019)27 करोड़67 करोड़
मर्दानी 3 (30 जनवरी 2026)75 करोड़-

मर्दानी 3 की रिलीज

अब रानी तीसरी बार वापस से मर्दानी बन कर लौट रही हैं। इस बार ज्यादा खतरनाक किरदार में। फिल्म का बजट 75 करोड़ बताया जा रहा है। इस बार डायरेक्शन की कमान अभिराज के हाथों में हैं। फिल्म की कहानी एक अचानक गायब हो रही लड़कियों पर बेस्ड है। इस बार रानी की टक्कर अम्मा से होने वाली है। सोशल मीडिया पर फिल्म का ट्रेलर और दो मजबूत महिलाओं को अलग किरदारों में देखना मज़ेदार लग रहा है। ये फिल्म 31 जनवरी को दस्तक देने वाली है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
rani mukerji mardaani 3

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।