रणबीर कपूर से पहले कपूर परिवार का ये सदस्य बना था 'राम', जानिए एक्टर से क्या था रिश्ता?
रणबीर कपूर फिल्म ‘रामायण’ में राम बनने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक्टर से पहले ये रोल उनके परिवार के इस सदस्य ने एक बार नहीं, बल्कि दो बार स्क्रीन पर निभाया है। एक ऐसा एक्टर जो राज कपूर से था बड़ा स्टार।
रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘रामायण’ को लेकर खबरों में बने हुए हैं। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म दिवाली के मौके पर थिएटर में रिलीज हो रही है। ‘रामायण’ के इस नए वर्जन का ऑडियंस इंतजार कर रही है। रणबीर अपने करियर में पहली बार ‘राम’ बनने वाले हैं। ट्रेलर देखने के बाद उनका लुक और डायलॉग डिलीवरी शानदार लग रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं रणबीर से पहले उनके परिवार का ये सदस्य ‘राम’ का किरदार निभा चुका है। कपूर परिवार का पहला सुपरस्टार जिसने पौराणिक फिल्मों में निभाए अपने किरदारों से पहचान बनाई।
जानिए कौन है जिसने रणबीर से पहले निभाया था राम का किरदार?
अब आप सोचेंगे कि हम राज कपूर या उनके किसी बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, इस परिवार में एक ऐसा भी कपूर था जो उस दौर में राज कपूर से बड़ा स्टार था। इस एक्टर का नाम है त्रिलोक कपूर। पहले रणबीर कपूर से इनके रिश्ते का सच समझते हैं और उसके बाद उनके निभाए ‘राम’ के किरदार पर बात करेंगे।
राजकपूर के वो थे सौतेले चाचा
पाकिस्तान के पेशावर में कपूर परिवार के सदस्यों की जन्म की कहानियां छुपी हैं। दीवान बशेश्वरनाथ के बड़े बेटे पृथ्वीराज कपूर थे। उन्होंने दूसरी शादी की थी जिससे उन्हें 6 बच्चे हुए। इन 6 बच्चों में सबसे बड़े बेटे का नाम था त्रिलोक कपूर जो पृथ्वीराज के सौतेले भाई लगे और राज कपूर के चाचा। त्रिलोक कपूर ने पाकिस्तान के पेशावर में पढ़ाई की और बाद में कलकाता आ गए। ये बात 1928 की बताई गई है। इसी दौरान वो स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा बने। और यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। त्रिलोक कपूर 1930 में फिल्मों हिंदी फिल्मों में एक्टिव हुए। 1933 में आई फिल्म 'चार दरवेश' में उन्हें कनन देवी के साथ देखा गया। इसके बाद फिल्म सीता में उन्होंने काम किया जो सुपरहिट रही।
एक नहीं बल्कि दो बार निभाया राम का किरदार
त्रिलोक कपूर का फिल्मी सफर 1930 और 1940 के दशक में पीक पर था। 1950 के दशक तक आते-आते वो स्टार बन गए थे। उनके स्टार बनने के पीछे उनकी 30 सफल फिल्में और यादगार किरदार थे। एक्टर ने अपने फिल्मी करियर में माइथोलॉजी फिल्में और किरदार से पहचान बनाई। एक्टर ने वैसे तो कई फिल्में की लेकिन साल 1948 में आई फिल्म 'श्री राम भक्त हनुमान', 1954 में आई फिल्म 'रामायण' में राम का किरदार निभाया था। इसके अलावा 1950 में आई फिल्म 'हर हर महादेव' में वो भगवान शिव का किरदार निभाया था। एक्टर के नाम 30 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड है जो कपूर परिवार में अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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