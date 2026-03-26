रणबीर कपूर की रामायण से पहले थिएटर्स में रिलीज होगी 'वाल्मिकी रामायण', फर्स्ट लुक हुआ रिवील
राम नवमी के मौके पर वाल्मिकी रामायण फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया है। इसी के साथ मेकर्स ने फिल्म की थिएटर रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है। रणबीर कपूर की रामायण से पहले सिनेमाहॉल में वाल्मिकी रामायण रिलीज होगी।
26 मार्च, 2026 यानी राम नवमी के मौके पर वाल्मिकी रामायण के मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक जारी किया है। दर्शकों को फिल्म के पहले लुक में फिल्म की भक्तिमय झलक देखने को मिली। पोस्टर पर भगवान राम के चरण देखने को मिले। उसके नीचे वाल्मिकी रामायण लिखा नजर आता है। वाल्मिकी रामायण इस साल अक्टूबर में रिलीज होगी। फिल्म क्रिटीक तरण आदर्श ने फिल्म का पोस्टर अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया है।
कब रिलीज होगी वाल्मिकी रामायण?
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भावना तलवार वाल्मिकी रामायण का निर्देशन करेंगी। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वाल्मिकी रामायण का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- जब तक पहाड़ खड़े रहेंगे और नदियां बहती रहेंगी, रामायण अमर रहेगी। इस पोस्टर में फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
वाल्मिकी रामायण से जुड़ी है ये शानदार टीम
वाल्मिकी रामायण को एक शानदार टीम के साथ बनाया जा रहा है। 'बाहुबली' में माहिष्मती की दुनिया की रचना करने वाले प्रोडक्शन डिजाइनर साबु सिरिल भी फिल्म का हिस्सा हैं। साबु सिरिल के अलावा फिल्म से सिनेमैटोग्राफर के तौर पर बिनोद प्रधान और साउंड डिजाइनर के तौर पर रेसुल पुकुट्टी जुड़े हैं। फिल्म का स्क्रीनप्ले आनंद नीलकंठन ने लिखा है। वहीं, फिल्म के डायलोग लिखे हैं डॉ चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने।
फिल्म के ऐलान पर क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
वाल्मिकी रामायण के ऐलान पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- ये एआई फिल्म है या कुछ और? एक दूसरे यूजर ने लिखा- क्या ये एक एनिमेटेड फिल्म है? एक ने लिखा- कितनी रामायण बन रही हैं? सबको पैसा दिख रहा है। इस चक्कर में कुछ भी परोस देंगे ये लोग। एक ने लिखा- वो फिल्म जो धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी।
रणबीर कपूर की रामायण की भी हो रही है चर्चा
बता दें, इस साल एक और रामायण रिलीज होनी है। फिल्म को नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर रिलीज होना है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। साई पल्लवी सीता के रोल में नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में रवि दुबे, सनी देओल, अरुण गोविल, लारा दत्ता, फैसल मलिक, साउथ एक्टर यश, इंदिरा कृष्णन और राघव जुयाल जैसे कलाकार नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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