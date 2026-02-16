'जय सोमनाथ' के लिए नहीं हो पा रहा इंतजार? तब तक देखिए भारतीय मंदिरों पर बनी ये 5 फिल्में
संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म का ऐलान हो चुका है। टीजर देखकर अगर आप भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो आप तब तक घर बैठे एन्जॉय कर सकते हैं।
महाशिवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड के लीजेंडरी फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने 'जय सोमनाथ' फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है। यह फिल्म गुजरात के सोमनाथ मंदिर के इतिहास और उसकी आस्था की कहानी सुनाएगी। माना जा रहा है कि यह फिल्म मुख्य रूप से 1025-1026 ईस्वी के उस दौर को दिखाएगी जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा। इससे पहले भी कई फिल्में और सीरीज भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों पर बन चुकी हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में।
केदारनाथ
सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की यह फिल्म 2013 में आई केदारनाथ की तबाही के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। फिल्म में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और मंदिर की सुरक्षा को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है।
कार्तिकेय 2
यह एक मिस्ट्री-एडवेंचर फिल्म है जो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका और वहां के रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म ने भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न सिनेमा के साथ बहुत अच्छे से जोड़ा। द्वारकाधीश मंदिर और द्वारका के रहस्यों से जोड़ते हुए इस फिल्म ने अपनी कहानी को बखूबी जोड़ा।
कांतारा
भारतीय सिनेमा स्थानीय देवी देवताओं पर भी फिल्में बना चुका है और कांतारा ऐसी ही एक फिल्म है। तटीय कर्नाटक के अनुष्ठानों और 'पंजुरली' देवता की परंपरा पर आधारित यह फिल्म मंदिरों और दैवीय आस्था के साथ इंसान के रिश्ते को एक अलग लेवल पर ले जाती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और क्लाइमेक्स रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
मीनाक्षी अम्मन
अगर क्रिएटिव कहानी से हटकर सिर्फ हकीकत देखना चाहते हैं तो 'मीनाक्षी अम्मन' नाम की यह डॉक्यूमेंट्री देखिए। यह फिल्म मदुरै के विशाल मीनाक्षी मंदिर की वास्तुकला और उसके 14 गोपुरमों के रहस्यों को उजागर करती है। इसमें मंदिर के इतिहास और वहां की इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
मिस्टिक इंडिया
भारत के अलग-अलग शहरों में बने अक्षरधाम मंदिरों और भगवान श्री स्वामिनारायण के बारे में बताती यह फिल्म भारत की कुछ सबसे कामयाब मंदिरों पर बनी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को अक्षरधाम मंदिरों में खूब दिखाया जाता है।
