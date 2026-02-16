Hindustan Hindi News
'जय सोमनाथ' के लिए नहीं हो पा रहा इंतजार? तब तक देखिए भारतीय मंदिरों पर बनी ये 5 फिल्में

Feb 16, 2026 11:39 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म का ऐलान हो चुका है। टीजर देखकर अगर आप भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं तो तब तक हम आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जो आप तब तक घर बैठे एन्जॉय कर सकते हैं।

महाशिवरात्रि के मौके पर बॉलीवुड के लीजेंडरी फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने 'जय सोमनाथ' फिल्म का अनाउंसमेंट कर दिया है। यह फिल्म गुजरात के सोमनाथ मंदिर के इतिहास और उसकी आस्था की कहानी सुनाएगी। माना जा रहा है कि यह फिल्म मुख्य रूप से 1025-1026 ईस्वी के उस दौर को दिखाएगी जब महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसे लूटा। इससे पहले भी कई फिल्में और सीरीज भारत के महत्वपूर्ण मंदिरों पर बन चुकी हैं। चलिए जानते हैं उनके बारे में।

केदारनाथ

सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान की यह फिल्म 2013 में आई केदारनाथ की तबाही के बैकड्रॉप पर बेस्ड है। फिल्म में भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास और मंदिर की सुरक्षा को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है।

कार्तिकेय 2

यह एक मिस्ट्री-एडवेंचर फिल्म है जो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका और वहां के रहस्यों के इर्द-गिर्द घूमती है। फिल्म ने भारतीय संस्कृति और प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न सिनेमा के साथ बहुत अच्छे से जोड़ा। द्वारकाधीश मंदिर और द्वारका के रहस्यों से जोड़ते हुए इस फिल्म ने अपनी कहानी को बखूबी जोड़ा।

कांतारा

भारतीय सिनेमा स्थानीय देवी देवताओं पर भी फिल्में बना चुका है और कांतारा ऐसी ही एक फिल्म है। तटीय कर्नाटक के अनुष्ठानों और 'पंजुरली' देवता की परंपरा पर आधारित यह फिल्म मंदिरों और दैवीय आस्था के साथ इंसान के रिश्ते को एक अलग लेवल पर ले जाती है। इसकी सिनेमेटोग्राफी और क्लाइमेक्स रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

मीनाक्षी अम्मन

अगर क्रिएटिव कहानी से हटकर सिर्फ हकीकत देखना चाहते हैं तो 'मीनाक्षी अम्मन' नाम की यह डॉक्यूमेंट्री देखिए। यह फिल्म मदुरै के विशाल मीनाक्षी मंदिर की वास्तुकला और उसके 14 गोपुरमों के रहस्यों को उजागर करती है। इसमें मंदिर के इतिहास और वहां की इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है।

मिस्टिक इंडिया

भारत के अलग-अलग शहरों में बने अक्षरधाम मंदिरों और भगवान श्री स्वामिनारायण के बारे में बताती यह फिल्म भारत की कुछ सबसे कामयाब मंदिरों पर बनी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को अक्षरधाम मंदिरों में खूब दिखाया जाता है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

