सिर्फ सिंगर ही नहीं, एक्टर भी रह चुके हैं उदित नारायण, 25 हफ्ते तक थिएटर में लगी रही थी उनकी ये फिल्म
बॉलीवुड में अपना सुपरहिट सिंगिंग करियर शुरू करने से पहले उदित नारायण एक्टिंग की दुनिया मों छाए थे। दरअसल, उदित नारायण कई नेपाली फिल्मों में काम किया। उनकी एक नेपाली फिल्म ने तो इतिहास रच दिया था।
हिंदी सिनेमा के जाने माने सिंगर उदित नारायण आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उदित अपनी जादुई आवाज के दम पर फैंस के दिलों पर राज करते हैं। उदित रोमांटिक गानों के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर में उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए हैं, जो आज भी काफी सुने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि नेपाली, बंगाली और साउथ सहित कई भाषाओं में गाने गाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उदित नारायण ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है। जी हां, आपने सही सुना उदित बतौर एक्टर फिल्मों में काम कर चुके हैं। आइए जानते हैं उनकी फिल्मों के बारे में...
मील का पत्थर साबित हुई थी ये फिल्म
बॉलीवुड में अपना सुपरहिट सिंगिंग करियर शुरू करने से पहले उदित नारायण एक्टिंग की दुनिया मों छाए थे। दरअसल, उदित नारायण कई नेपाली फिल्मों में काम किया। उनकी एक नेपाली फिल्म ने तो इतिहास रच दिया था। ये फिल्म साल 1985 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम 'कुसुम रुमाल'। इस मूवी में वो अमर के रूप में दिखाई दिए। उदित नारायण के अलावा नीर शाह, तृप्ति नादाकर और भुवन केसी अहम किरदार में नजर आए थे। उदित नारायण के लिए ये मूवी मील का पत्थर साबित हुई थी।
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16 साल तक यह सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म का रिकॉर्ड
'कुसुम रुमाल' फिल्म के नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज है। 'कुसुम रुमाल' फिल्म 25 हफ्ते तक सिनेमाघरों में चली। यही नहीं ये वो फिल्म भी थी, जिसके 6 गाने 41 साल बाद भी सुपरहिट हैं। साथ ही 'कुसुम रुमाल' 16 साल तक यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उस समय की नेपाली फिल्म रही थी, जिसका रिकॉर्ड 2001 में दर्पन छाया ने तोड़ा था।
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41 साल बाद भी सदाबहार हैं 'कुसुम रुमाल' के ये 6 गीत
'कुसुम रुमाल' फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि इसके गाने आज भी सदाबहार हैं। 41 साल बात भी इस फिल्म के गानों को काफी पसंद किया जाता है। इन गानों को रंजीत गजमर ने कंपोज किया था। जबकि फिल्म में एक्टिंग के साथ उदित नारायण ने गाने भी गाए थे। उनके अलावा, दीपा झा, भारती घिमिरे, श्रवण घिमिरे ने गाया था। ये हैं वो 6 गाने....
कुसुमे रुमाल (उदित नारायण और दीपा झा)
काइचे मा सारी (भारती घिमिरे और श्रवण घिमिरे)
तिमि नभये (उदित नारायण)
सुना भाना ना (उदित नारायण, दीपा झा)
भुलिगाए समझा लै (भारती घिमिरे)
रेली खोला बगारा (भारती घिमिरे)
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उदित नारायण के पॉपुलर गाने
उदित नारायण ने हिंदी के अलावा मैथिली, भोजपुरी, तमिल तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, उर्दू और गढ़वाली गाने गाए। उदित ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट गाने दिए हैं। उनके हिट गानों में पापा कहते हैं, पहला नशा, जादू तेरी नजर, मेहंदी लगा के रखना, परदेसी परदेसी और चांद छुपा बादल में जैसे गाने शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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