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बंटवारा 1947 vs आवारापन 2: 19 साल पहले सनी देओल से हारे थे इमरान हाशमी, अब बॉक्स ऑफिस पर पलटा खेल

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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आवारापन 2 और बंटवारा 1947 के बॉक्स ऑफिस क्लैश में इमरान हाशमी की फिल्म आगे निकल गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इमरान हाशमी और सनी देओल का बॉक्स ऑफिस क्लैश हो रहा है। ये बॉक्स ऑफिस क्लैश 19 साल पहले साल 2007 में हुआ था। 

Emraan Hashmi's Awarapan vs Sunny Deol's Apne
19 साल पहले बॉक्स ऑफिस से टकराए थे इमरान और सनी देओल

इमरान हाशमी की आवारापन 2 और सनी देओल की बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इन दोनों के बॉक्स ऑफिस क्लैश में इमरान हाशमी की फिल्म आगे निकल गई है। पर ये पहली बार नहीं है जब इमरान हाशमी और सनी देओल के बीच क्लैश हुआ हो। साल 2007 में भी सनी देओल की अपने और इमरान हाशमी की आवारापन में क्लैश देखने को मिला था। आइए जानते हैं उस वक्त किस फिल्म ने बाजी मारी थी।

आवारापन और सनी देओल की अपने 29 जून, 2007 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उस वक्त आवारापन अपने से हार गई थी, लेकिन 19 साल बाद इमरान हाशमी ने बॉक्स ऑफिस का खेल पलट दिया है।

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अपने का बॉक्स ऑफिस पर कैसा था हाल?

boxofficeindia.com के मुताबिक, 2 करोड़ था। फिल्म ने भारत में 30.98 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की थी। फिल्म ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 10.34 करोड़ की कमाई की थी। बॉक्स ऑफिस पर अपने एवरेज साबित हुई थी।

29 जून को रिलीज हुई थी अपने

अपने में सनी देओल के साथ बॉबी देओल, धर्मेंद्र और शिल्पा शेट्टी जैसे कलाकार नजर आए थे। अपने एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म थी। फिल्म को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया था।

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आवारापन का बॉक्स ऑफिस पर कैसा था हाल?

इमरान हाशमी की आवारापन का बजट 18 करोड़ था। वहीं, फिल्म ने भारत में 10.84 करोड़ (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की थी। फिल्म ने पहले हफ्ते में 4.47 करोड़ की कमाई की थी। आवारापन बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।

29 जून, 2007 को रिलीज हुई थी आवारापन

इमरान हाशमी की फिल्म को मोहित सुरी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा श्रेया सरन और आशुतोष राणा जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही डिजास्टर साबित हुई हो, लेकिन समय के साथ फिल्म कल्ट बन गई और फिल्म का म्यूजिक भी काफी पसंद किया गया था।

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आवारापन 2 और बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

19 साल पहले भले ही इमरान हाशमी की फिल्म सनी देओल की फिल्म के सामने फीकी पड़ गई थी, लेकिन अब साफ है कि इमरान हाशमी ने पूरा खेल पलट दिया है। 16 अगस्त, रात 9 बजे तक इमरान हाशमी की फिल्म ने 77.61 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है। इमरान हाशमी ने न केवल सनी देओल की फिल्म को पछाड़ा है बल्कि आवारापन के लाइफटाइम कलेक्शन से कहीं ज्यादा कमाई कर ली है। बंटवारा 1947 की बात करें तो रात 9 बजे तक फिल्म ने 25.77 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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