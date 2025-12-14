अक्षय खन्ना से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा कर चुके हैं Fa9la डांस, वायरल हुआ वीडियो

संक्षेप: फिल्म धुरंधर से अक्षय खन्ना का डांस ऑडियंस पसंद कर रही है। इस बीच एक और वीडियो सामने आया है जिसमें अक्षय खन्ना के ये डांस स्टेप क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैदान पर करते देखा जा सकता है।

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर से अक्षय खन्ना का एंट्री सीन वायरल हो रहा है। इस सीन में अक्षय काले रंग के कुर्ते, पायजामे और चश्मे के साथ स्लो मोशन में एंट्री लेते हैं। बैकग्राउंड में अरबी गाना Fa9la चल रहा है और स्क्रीन पर अक्षय के डांस स्टेप नजर आ रहे हैं। कुछ मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अक्षय खन्ना को इंडस्ट्री कसाईनुमा एक्टर बताया जा रहा है। उनके इस डांस स्टेप की तारीफ हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा ही डांस क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा पहले कर चुके हैं।

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले किया Fa9la डांस सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विराट और रोहित शर्मा को क्रिकेट के मैदान में कुछ इसी तरह का डांस करते हुए देखा जा सकता है। दोनों अपनी टीम के साथ झूमते दिख रहे हैं। बैकग्राउंड में अब यही धुरंधर का गाना भी बज रहा है। यूजर्स बोल रहे हैं कि अक्षय से पहले ये डांस स्टेप इन दोनों खिलाड़ियों ने किया था। देखिए-

पुराना वीडियो अब वायरल बता दें, विराट कोहली और रोहित शर्मा का डांस वीडियो साल 2024 के टी-20 वर्ल्ड कप की जीत के दौरान का है। ट्रॉफी जीतने के बाद क्रिकेटरों को ऐसे डांस कर जश्न मनाते हुए देखा गया था। कुछ ऐसे ही डांस स्टेप थे जो अब अक्षय खन्ना ने धुरंधर फिल्म में किए हैं। इस दूसरे वीडियो देखा जा सकता है कि जीत के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी ढोल बजने के साथ ही स्टेडियम में ही नाचने लगे थे। ये वीडियो उस समय भी वायरल हुआ था और अब धुरंधर के वायरल डांस स्टेप के साथ तुलना किए जाने के लिए भी हो रहा है।

