44 साल पहले म्यूजिक कंपनी ने जिसे कूड़े में फेंक दिया था, आज वही गाना GTA 6 की जान बना हुआ है
हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बंगाली सिंगर रूपा बिस्वास हैं। रूपा को गानों को रिलीज के वक्त लोगों ने पसंद नहीं किए न किसी ने उसे सुनने में दिलचस्पी जताई।
इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे रहे हैं, जिन्हें रातोंरात पहचान मिली और वो पूरी दुनिया में छा गए। तो वहीं, कई ऐसे भी रहें, जिन्हें अपनी पहचान पाने में कई दशक लग गए। एक ऐसी ही कलाकार के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके गाने को 44 साल पहले नकार दिया गया था और आज उनका ही गाना GTA 6 में धूम मचा रहा है। आइए जानते हैं उस सिंगर और उसके सिंगिंग सफर के बारे में...
1982 में रिकॉर्ड हुआ था GTA 6 में बजने वाला ये गाना
हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बंगाली सिंगर रूपा बिस्वास हैं। रूपा को गानों को रिलीज के वक्त लोगों ने पसंद नहीं किए न किसी ने उसे सुनने में दिलचस्पी जताई। लेकिन आज उनका ही गाना गेमिंग की दुनिया में बवाल मचा रहा है। ये बंगाली गाना है 'आज शनिवार'। इस गाने को पश्चिम बंगाल के मालदा में जन्मी रूपा बिस्वास ने। 'आज शनिवार' को साल 1982 में रिकॉर्ड किया गया था।
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ऐसे बदली थी रूपा की किस्मत
बता दें कि वैरायटी इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में , रूपा ने जीटीए 6 के इन-गेम रेडियो स्टेशन वर्ल्डवाइड एफएम पर अपना गाना बजने की खबर सुनकर अपनी खुशी शेयर की। बता दें कि इसकी कहानी तब शुरुआत होती होती है 1981 में, जब रूपा अपने परिवार के साथ कैनेडा घूमने गई थीं। वहां उन्होंने अपने भाई के घर पर गाना गाया था, उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें यूनिर्वसिटी ऑफ कैलगरी में लगभग 1000 लोगों के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। बस यहीं से रुपा की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। लोगों की भीड़ में मशहूर सरोद वादक उस्ताद आशीष खान और उनके भाई प्रणेश खान मौजूद थे।
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गाना फ्लॉप होने के बाद खुद को किया सिंगिंग से दूर
आशीष खान और प्रणेश खान ने रूपा को एक एल्बम रिकॉर्ड करने का मौका दिया इसके बाद कैनेडा के कैलगरी में उनका पहला एल्बम रिकॉर्ड हुआ, जिसका नाम था 'डिस्को जैज'। इसे 1982 में रिलीज किया गया। इस एल्बम का सबसे खास गाना था 'आज शरिवार'। इसमें डिस्को डिस्को बीट्स के साथ सरोद और तबले जैसे इंस्ट्रूमेंट को भी यूज किया गया था। लेकिन उस समय से ये एल्बम ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। इस गाने के फ्लॉप होने की वजह से रूपा ने धीरे-धीरे खुद को सिंगिंग से दूर कर लिया।
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GTA 6 में मचा रहा बवाल
करीब तीस साल बाद इस एल्बम को म्यूजिक कलेक्टर्स ने इसे फिर से खोजा। साल 2012 में स्वीडिश डीजे एल्विन ग्रैनेबल्स ने इसी अपने डीजे सेट्स में बजाना शुरूत कर दिया। इसे बाद कैनेडियन डीजे डैन स्मिथ ने भी इस गाने को आपने सेट्स में और रेडियो शोज में बजाया। साल 2019 में अमेरिकन म्यूजिक लेबल न्यूमैरो ग्रुप ने इस एल्बम को फिर से रिलीज किया। वहीं, अब साल 2026 में रॉकस्टार गेम्स ने इसी गाने को GTA 6 के वर्ल्डवाइड एफएम रेडियो में जगह दी है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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