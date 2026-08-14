Box Office Day 1: बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने से चूकी, आवारापन 2 की कमाई ने चौंकाया

Batwara 1947 vs Awarapan Day 1: बॉक्स ऑफिस पर आज यानी 14 अगस्त को सनी देओल और इमरान हाशमी की फिल्म का क्लैश देखने को मिला है। आइए जानते हैं पहले दिन किस फिल्म ने मारी बाजी?

14 अगस्त, शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्मों का क्लैश देखने को मिला। आज सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की आवारापन 2 रिलीज हुई। दोनों ही फिल्में अलग-अलग मायनों में खास हैं। बॉक्स ऑफिस पर इमरान खान की फिल्म ने तो पहले दिन कमाल कर दिखाया, लेकिन सनी देओल की फिल्म फीकी साबित हुई है। आइए जानते हैं पहले दिन किस फिल्म ने की कितनी कमाई?

आवारापन 2 की कमाई ने चौंकाया आवारापन 2 की बात करें तो पहले दिन की कमाई ने हर किसी को चौंका दिया है।sacnilk.com के मुताबिक, इमरान हाशमी की फिल्म ने पहले शुक्रवार (14 अगस्त) को 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है।

आवारापन 2: पहले दिन कितना हुआ फिल्म का कलेक्शन? रिपोर्ट्स के मुताबित, रात 10 बजे तक इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 ने आज भारत में नेट कलेक्शन 20.71 करोड़ की कमाई की है। वहीं, फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 24.44 करोड़ हुआ है।

आवारापन 2: आज के शोज की ऑक्यूपेंसी आवारापन 2 के आज के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शो में 22.62 पर्सेंट, दोपहर के शोज में 35.46 पर्सेंट और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 46 पर्सेंट रही है। रात के शोज का डेटा अभी जारी नहीं किया गया है। इस तरह आज के शोज की एवरेज ऑक्यूपेंसी 35.88 पर्सेंट रही।

बंटवारा 1947: पहले दिन कितना हुआ फिल्म का कलेक्शन? बंटवारा 1947 की बात करें तो फिल्म पहले दिन आवारापन से काफी पीछे रही। फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 4.66 करोड़ रहा। वहीं, बंटवारा 1947 का ग्रॉस कलेक्शन 5.50 करोड़ रहा। बॉक्स ऑफिस पर बंटवारा 1947 पहले दिन कमाल नहीं दिखा पाई है।

बंटवारा 1947: आज के शोज की ऑक्यूपेंसी बंटवारा 1947 के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 7.54 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 12.31 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 14.54 पर्सेंट रही। रात के शोज का डेटा अभी जारी नहीं किया गया है। इस तरह बंटवारा 1947 के आज के शोज की एवरेज ऑक्यूपेंसी 11.99 पर्सेंट रही है।

आवारापन 2 और बंटवारा 1947 के बारे में आवारापन 2 इमरान हाशमी की साल 2007 में रिलीज हुई आवारापन का सीक्वल है। साल 2007 में रिलीज हुई आवारापन बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर थी। पर समय के साथ आवारापन कल्ट फिल्म बन गई। हालांकि, आवारापन 2 का हाल आवारापन की तरह बिल्कुल नहीं होने वाला है। पहले दिन के आंकड़े इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं।

बंटवारा 1947 की बात करें तो फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के जरिए राजकुमार संतोषी और सनी देओल की जोड़ी करीब 30 साल बाद साथ में काम कर रही है। राजकुमार संतोषी और सनी देओल तीन फिल्मों पर साथ काम कर चुके हैं। तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट थीं। अब बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखा पाती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा।