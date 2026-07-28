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Batwara 1947 Trailer : मां को हिंदू-मुस्लमान में ना बांटिए, दमदार है सनी देओल की फिल्म का ट्रेलर

By Sushmeeta Semwal
लाइव हिन्दुस्तान
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सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राजकुमार संतोषी द्वारा डायरेक्टे इस फिल्म के ट्रेलर ने सबका दिल जीत लिया है।

batwara 1947
बंटवारा 1947 ट्रेलर

सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। काफी समय से इस ट्रेलर का इंतजार किया जा रहा था जो फाइनली आ गया है। ट्रेलर में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी और अली फजल दिखे हैं।

क्या है बंटवारा 1947 के ट्रेलर में

ट्रेलर की शुरुआत होती है भारत के तिरंगे से। वहीं पीछे से बच्चों की आवाज आती है भारत माता की जय हो और फिर सनी देओल दिखते हैं जो गाड़ी में बैठकर आते हैं। फिर वह प्रीति जिंटा को बोलते हैं कि देश की आजादी मुबारक हो। प्रीति फिर बोलती हैं कि आपको भी मुबारक हो।

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सनी देओल का फिर कड़क अंदाज

इसमें सनी को एक मुस्लिम किरदार में दिखाया है। लेकिन तभी दंगे हो जाते हैं और फिर लनी अपने परिवार के साथ एक नए घर में जाते हैं। लेकिन वहां उस घर में उन्हें एक बुजुर्ग महिला दिखती है और वह बोलती है कि ये मेरा घर है और इसे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी। वह बुजुर्ग महिला हिंदू है और उसे मारने के लिए कुछ मुस्लिम आदमी आते हैं, लेकिन सनी उस महिला को बचाने के लिए सबसे लड़ते हैं।

करण और सनी आए साथ

ट्रेलर में करण देओल भी दिखते हैं और उनका जो डायलॉग आता है वो परफेक्ट है उनके पापा और उनके लिए। करण बोलते हैं तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेंगे और ना सरहद, सीधा घुसकर मारेंगे।

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ट्रेलर में कुछ दमदार डायलॉग्स सुनने को मिले हैं जैसे मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। हर बच्चे का पहला मजहब मां होता है। मां को हिंदू-मुस्लमान में ना बांटिए। मां अपने-आप में एक मजहब है।

सनी देओल और राजकुमार संतोषी आए सालों बाद साथ

फिल्म के बारे में बात करें तो बंटवारा 1947 को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। राजकुमार और सनी की काफी सालों बाद साथ में वापसी हुई है। इससे पहले दोनों ने साथ में घायल, घातक और दामिनी जैसी हिट फिल्में दी हैं। सनी का कहना था कि फैंस दोनों के कोलैब्रेशन का काफी समय से इंतजार कर रहे थे।

कब रिलीज होगी बंटवारा 1947

वहीं आमिर खान प्रोडक्शन्स के जरिए फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी।

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बंटवारा 1947 को बिना कट के सीबीएफसी ने किया पास

बंटवारा 1947 को सीबीएफसी से भी पास कर दिया गया है। इस फिल्म को बिना कट के पास किया गया है और ए सर्टिफिकेट दिया गया है। सनी ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बताते हुए लिखा था, हमें काफी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि सीबीएफसी ने बिना एक कट के फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ पास किया है। फिल्म को जाकर थिएटर में देखें पार्टिशन डे 14 अगस्त को।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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