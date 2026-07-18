बंटवारा 1947 का दूसरा टीजर रिलीज, एक्शन अवतार में नजर आए सनी देओल
Batwara 1947 teaser 2: सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 का दूसरा टीजर रिलीज कर दिया गया है। यह फिल्म के पहले टीजर से काफी अलग है और इसमें सनी देओल के एग्रेसिव अवतार की झलक मिलती है।
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' का दूसरा टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। पहला टीजर जहां इमोशन्स से लबरेज था, वहीं दूसरे टीजर में मेकर्स सनी देओल के गुस्से और दमदार अंदाज को दिखाता है। इसी के साथ दर्शकों को कहानी के बारे में काफी अंदाजा भी मिल जाता है। फिल्म का दूसरा टीजर एक तरफ जहां स्टार कास्ट के लुक दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ सनी देओल का दमदार अंदाज इस टीजर में देखने को मिलता है। चाहे एक ही मुक्के में किसी को हवा में उछाल देना हो, या फिर तांके को अकेले रोक देना।
फिल्म के टीजर-2 में क्या दिखाया गया?
आमिर खान प्रोडक्शन्स नाम की इस फिल्म का नाम पहले अलग था, लेकिन फिर आमिर खान के कहने पर इसे बदला गया। फिल्म की कहानी भारत-पाक बंटवारे के दौरान हुए दंगों और बिगड़े माहौल के दौरान नफरत के खिलाफ खड़े हुए एक शख्स की कहानी दिखाती है। बात फिल्म के टीजर की करें तो इसमें सनी देओल के साथ-साथ हमें अली फजल, करण देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा की झलक देखने को मिलती है। बैकग्राउंड से एक वॉयस ओवर सनी देओल की आवाज में सुनाई पड़ता है। जिसमें सनी कहते हैं- डर रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग। मैं जीते जी मरना नहीं चाहता।
30 साल पर्दे पर लौट रही है यह जोड़ी
टीजर में भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के सीन दिखाए गए हैं। लोग आपा खो चुके हैं और नफरत में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इस सबके बीच सनी देओल किसी तरह अपने परिवार और बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। फिल्म का निर्देशन अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर राजकुमार संतोषी कर रहे हैं और यह फिल्म सनी देओल के साथ लंबे वक्त बात उनकी कोई फिल्म है। इससे पहले यह जोड़ी घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में दे चुकी है। अब 30 साल बाद यह जोड़ी लौट रही है।
'इक्का' के जरिए तारीफें लूट रहे सनी देओल
आमिर खान प्रोडक्शन की इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में सनी देओल की फिल्म 'इक्का' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। इसमें सनी देओल एक वकील के किरदार में हैं। उनके साथ अक्षय खन्ना भी हैं जो फिल्म में अहम किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। फिल्म में सनी देओल ने एक वकील का किरदार निभाया है जो अक्षय खन्ना का केस लड़ रहा है। फिल्म को ओटीटी पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अब देखना यह है कि सनी देओल जब एक बार फिर से थिएटर्स में लौटेंगे तो उन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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