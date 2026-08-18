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'बंटवारा 1947' के बाद सनी देओल का अगला कदम, बॉक्स ऑफिस पर राज करेंगी ये 6 बड़ी फिल्में

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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फिल्म 'बंटवारा 1947' के बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई करने के बावजूद सनी देओल के फैंस एक्साइटेड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में उनकी 6 और फिल्में आने वाली हैं।

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सनी देओल का धमाका

फिल्म 'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। 14 अगस्त 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म ने 18 अगस्त शाम 4 बजे तक करीब 29.19 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। हालांकि, सनी देओल के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। अभिनेता की आने वाले दिनों में एक-दो नहीं, बल्कि कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। इनमें पौराणिक महागाथा से लेकर एक्शन और पारिवारिक ड्रामा तक, कई सारी फिल्में शामिल हैं। आइए जानते हैं सनी देओल की आने वाली फिल्मों के बारे में।

1. रामायण: पार्ट 1 और पार्ट 2

निर्देशक: नितेश तिवारी

रिलीज डेट: पार्ट 1 इस साल दिवाली पर और पार्ट 2 अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी।

नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'रामायण' में सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का पहला भाग 8 नवंबर को रिलीज होने की बात कही गई है।

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2. गबरू

निर्देशक: शशांक उदापुरकर

'गबरू' एक जबरदस्त एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें सनी देओल एक बार फिर अपने सिग्नेचर एक्शन और दमदार अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच अभी से उत्सुकता बनी हुई है।

3. जाट 2

निर्देशक: गोपीचंद मालिनेनी

सनी देओल की सफल फिल्म 'जाट' के अगले पार्ट 'जाट 2' पर काम तेजी से चल रहा है। फिल्म में एक बार फिर सनी देओल का दमदार एक्शन अवतार देखने को मिल सकता है।

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4. गदर 3

निर्देशक: अनिल शर्मा

'गदर 2' की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद 'गदर 3' की घोषणा हो चुकी है। फिल्म के निर्देशन की कमान एक बार फिर अनिल शर्मा के हाथों में है। तारा सिंह की इस अगली कहानी पर फिलहाल काम जारी है। फिल्म को लेकर सनी देओल के फैंस में खासा उत्साह है।

5. सफर

'सफर' सनी देओल की एक अलग तरह की फिल्म होगी। एक्शन फिल्मों से इतर यह एक भावनात्मक पारिवारिक और रोड-ट्रिप ड्रामा है। फिल्म में सनी देओल एक मध्यम उम्र के पारिवारिक व्यक्ति की भूमिका में नजर आएंगे।

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6. परशुराम

निर्देशक: निखिल नागेश भट

'परशुराम' एक बड़े पैमाने पर बनाई जा रही हाई-ऑक्टेन एक्शन फिल्म है। इसमें सनी देओल का एक नया और आक्रामक अवतार देखने को मिलेगा। फिल्म से अभिनेता के एक्शन अंदाज को लेकर काफी उम्मीदें हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



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