बंटवारा 1947 vs आवारापन 2: पहले दिन किसने मारी बाजी? शाम 4 बजे के आंकड़ों ने सबको चौंकाया
‘बंटवारा 1947’ और ‘आवारापन 2’ के डे 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि शाम 4 बजे तक किसने कितनी कमाई की।
आज सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। पहली है इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' और दूसरी है सनी देओल की 'बंटवारा 1947'। बॉक्स ऑफिस पर आज से शुरू हुए इस महामुकाबले के शुरुआती रुझान सामने आ गए हैं। शाम 4 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, दर्शकों का पहला प्यार 'आवारापन 2' को मिलता दिख रहा है, जबकि 'बंटवारा 1947' टिकट खिड़की पर अपनी पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रही है।
'आवारापन 2' की शानदार बोहनी
दर्शकों के बीच लंबे समय से बज बना रही 'आवारापन 2' को देशभर में बंपर ओपनिंग मिली है। आज इस फिल्म के देशभर में 5410 शोज हैं। शाम 4 बजे तक फिल्म ने भारत में 8.01 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन 9.45 करोड़ तक पहुंच चुका है। ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि रात के शोज में ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी, जिससे फिल्म पहले दिन एक मजबूत स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगी।
शोज - 4896
ग्रॉस कलेक्शन - 9.45 करोड़
नेट कलेक्शन - 8.01 करोड़
'बंटवारा 1947' को रफ्तार की दरकार
ऐतिहासिक और गंभीर विषय पर बनी फिल्म 'बंटवारा 1947' को भी 'आवारापन 2' के बराबर ही स्क्रीन्स मिले हैं, लेकिन फिल्म दर्शकों को खींचने में थोड़ी पिछड़ती दिख रही है। शाम 4 बजे तक फिल्म केवल 1.82 करोड़ का नेट कलेक्शन ही दर्ज कर सकी है। इसका कुल भारत ग्रॉस कलेक्शन 2.15 करोड़ रहा है। फिल्म के इस सुस्त आगाज के बाद अब मेकर्स को वीकेंड पर पॉजिटिव 'वर्ड ऑफ माउथ' से ही बड़ी उम्मीदें हैं।
शोज - 5,177
ग्रॉस कलेक्शन - 2.15 करोड़
नेट कलेक्शन - 1.82 करोड़
'आवारापन 2' vs 'बंटवारा 1947' का डे1
|फिल्म
|शाम 4 बजे तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (नेट)
|आवारापन 2
|8.01 करोड़ रुपये
|बंटवारा 1947
|1.82 करोड़ रुपये
कैसी है 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2?'
'बंटवारा 1947' की कहानी और स्टार कास्ट की एक्टिंग काफी मजेदार है। फिल्म के गाने भी सुकून देने वाले हैं। हालांकि, करण देओल की एक्टिंग ने फिल्म का मजा किरकिरा कर दिया है। वहीं 'आवारापन 2' की बात करें तो इसकी कहानी घिसी-पिटी, हालांकि फिल्म वन टाइम वॉच जरूर है। अगर आपने 'आवारापन' देखी है और आप इमरान हाशमी के फैन हैं तो आपको ये फिल्म देखनी चाहिए।
दोनों फिल्मों में है खास कनेक्शन
दोनों फिल्मों में एक बात कॉमन है। दरअसल, 'बंटवारा 1947' और 'आवारापन 2', दोनों में शबाना आजमी हैं। एक फिल्म में उन्होंने एक लाचार अम्मा का किरदार निभाया है और दूसरी फिल्म में विलेन के किरदार में नजर आई हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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