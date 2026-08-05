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बंटवारा 1947 को CBFC ने बिना किसी कट के किया पास, सनी देओल की फिल्म को मिला कौन सा सर्टिफिकेट?

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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Batwara 1947 Certification: सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 को सीबीएफसी ने बिना किसी कट के पास कर दिया है। राजकुमार संतोषी की फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 

Batwara 1947 CBFC Certification.
बंटवारा 1947 को मिला सीबीएफसी सर्टिफिकेट. 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म

आमिर खान के प्रोडक्शन के तहत बन रही फिल्म बंटवारा 1947 को सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है। सनी देओल की इस फिल्म को सीबीएफसी ने बिना किसी कट के पास किया है। किसी भी डायलोग और फ्रेम पर सीबीएफसी ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। सीबीएफसी ने सनी देओल की फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है। राजकुमार संतोषी ने फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने को लेकर बात की।

फिल्म को मिला कौन सा सर्टिफिकेट?

बंटवारा 1947 के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने फिल्म को सर्टिफिकेट मिलने को लेकर बात की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार संतोषी ने कहा कि उन्होंने फिल्म के लिए ‘ए’ सर्टिफिकेट नहीं चुना है। सीबीएफसी ने चुना है।

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फिल्म को अगर U/A सर्टिफिकेट मिलता तो क्या होता?

राजकुमार संतोषी ने कहा, “हमने उनसे पूछा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिल्म में कट्स लगाने पड़ेंगे। अभी, फिल्म का एक भी फ्रेम या डायलोग काटा नहीं गया है। उन्हें फिल्म इतनी पसंद आई कि वो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना चाहते थे। अगर फिल्म को U/A सर्टिफिकेट मिलता तो उसमें वो कट्स लगाने को कहते जिसमें बहुत वक्त लगता। तो हमने ए रेटिंग पर सहमति दिखाई।”

राजकुमार संतोषी ने आगे कहा, "हम फिल्म किसी को कोई मैसेज देने के लिए नहीं बना रहे हैं। मैं टीचर नहीं हूं। फिल्म को पहले मनोरंजक होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी इतनी ज्यादा दिलचस्प है कि कोई भी किसी किरदार को हिंदू-मुस्लिम के जैसे नहीं बल्कि इंसानों के जैसे देखगा।

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लाहौर 1947 से बदलकर बंटवारा 1947 रखा गया फिल्म का नाम?

डायरेक्टर संतोषी ने कहा, “आप देखेंगे कि जब कुछ होता है तो इंसानों में ताकत भी होती है और कमजोरी भी। हमने बंटवारे के दौरान देखा कि कैसे इंसानों ने हिम्मत दिखाई और बलिदान दिया, लेकिन साथ ही, वो कितने घिनौनी हरकतों पर उतर आए।” उन्होंने कहा कि फिल्म का टाइटल लाहौर 1947 से बदलकर बंटवारा 1947 कभी नहीं किया गया क्योंकि लाहौर 1947 हमेशा से ही एक वर्किंग टाइटल था।

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कब रिलीज हो रही सनी देओल की फिल्म?

बंटावारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में सनी देओल के अलावा शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अभिमन्यु सिंह, करण देओल, अलि फजल और विजयंत कोहली जैसे कलाकार नजर आएंगे। बंटवारा 1947 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म की कहानी एक बेहद भावुक और दमदार कहानी होगी। फिल्म का संगीत ए आर रहमान ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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