बैटल ऑफ गलवान के लिए सलमान को मिला बजट से आधा पैसा? गोविंदा और चित्रांगदा को कम में निपटाया

संक्षेप: सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के एक्टर्स की फीस से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस फिल्म में सलमान की फीस होश उड़ा देगी, गोविंदा को भी मिले हैं फीस इ ज्यादा पैसे। चित्रागंदा को नहीं मिले ज्यादा पैसे।

सलमान खान के 60 वें जन्मदिन पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर शेयर किया गया था। इस टीजर में एक्टर को एक आर्मी ऑफिस के किरदार में देखा गया, बैकग्राउंड में जबरदस्त देशभक्ति म्यूजिक के साथ दमदार डायलॉग था। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी एलान कर दिया गया था। 250 से 300 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म में तीन बड़े एक्टर्स हैं जिनकी फीस के बारे में जानकारी सामने आई है।

सलमान की फीस से लगेगा झटका एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सलमान खान जो अपनी हर फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ तक की फीस लेते हैं। उन्होंने बैटल ऑफ गलवान के लिए 110 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस फिल्म के लिए सलमान ने अपने आपको पूरा बदल लिया। कई महीनों की ट्रेनिंग और वर्कआउट के बाद ही उन्होंने शूटिंग शुरू की थी जिससे वो फिट लग सके। उनकी इतनी मेहनत और स्टारडम के बदले उन्हें इतनी मोटी रकम दी गई है।

गोविंदा को मिले ज्यादा पैसे इस फिल्म में गोविंदा भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोविंदा आमतौर पर अपनी फिल्म के लिए 6 करोड़ तक की फीस लेते हैं। लेकिन इस फिल्म में काम करने के लोए उन्हें 2 करोड़ ज्यादा यानी 8 करोड़ दिए गए हैं। गोविंदा इस फिल्म में क्या किरदार निभाने वाले हैं फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन इन पार्टनर्स को स्क्रीन पर देखने का इंतजार हो रहा है।