बैटल ऑफ गलवान के लिए सलमान को मिला बजट से आधा पैसा? गोविंदा और चित्रांगदा को कम में निपटाया

बैटल ऑफ गलवान के लिए सलमान को मिला बजट से आधा पैसा? गोविंदा और चित्रांगदा को कम में निपटाया

संक्षेप:

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के एक्टर्स की फीस से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस फिल्म में सलमान की फीस होश उड़ा देगी, गोविंदा को भी मिले हैं फीस इ ज्यादा पैसे। चित्रागंदा को नहीं मिले ज्यादा पैसे।

Dec 28, 2025 06:19 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सलमान खान के 60 वें जन्मदिन पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर शेयर किया गया था। इस टीजर में एक्टर को एक आर्मी ऑफिस के किरदार में देखा गया, बैकग्राउंड में जबरदस्त देशभक्ति म्यूजिक के साथ दमदार डायलॉग था। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी एलान कर दिया गया था। 250 से 300 करोड़ के बजट में बन रही इस फिल्म में तीन बड़े एक्टर्स हैं जिनकी फीस के बारे में जानकारी सामने आई है।

सलमान की फीस से लगेगा झटका

एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि सलमान खान जो अपनी हर फिल्म के लिए 100 से 150 करोड़ तक की फीस लेते हैं। उन्होंने बैटल ऑफ गलवान के लिए 110 करोड़ रुपए लिए हैं। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस फिल्म के लिए सलमान ने अपने आपको पूरा बदल लिया। कई महीनों की ट्रेनिंग और वर्कआउट के बाद ही उन्होंने शूटिंग शुरू की थी जिससे वो फिट लग सके। उनकी इतनी मेहनत और स्टारडम के बदले उन्हें इतनी मोटी रकम दी गई है।

गोविंदा को मिले ज्यादा पैसे

इस फिल्म में गोविंदा भी नजर आने वाले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोविंदा आमतौर पर अपनी फिल्म के लिए 6 करोड़ तक की फीस लेते हैं। लेकिन इस फिल्म में काम करने के लोए उन्हें 2 करोड़ ज्यादा यानी 8 करोड़ दिए गए हैं। गोविंदा इस फिल्म में क्या किरदार निभाने वाले हैं फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन इन पार्टनर्स को स्क्रीन पर देखने का इंतजार हो रहा है।

चित्रागंदा की फीस और रोल

सलमान खान के साथ इस फिल्म में चित्रागंदा सिंह भी नजर आने वाली हैं। फिल्म में उन्हें सलमान के किरदार के लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाएगा। इस फिल्म के लिए चित्रागंदा को सबसे कम 1 करोड़ तक फीस दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान ने चित्रागंदा को सालों पहले फिल्म में साथ काम करने का वादा किया था। इसी वाडे को पूरा करने के लिए एक्टर ने उन्हें ये रोल दिया है।

