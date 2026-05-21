बंदर का ट्रेलर रिलीज: जेल में बंद होंगे बॉबी देओल, जानें कब रिलीज हो रही अनुराग कश्यप की फिल्म?
Bobby Deol Upcoming Film: अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में बॉबी देओल लीड रोल में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही फैंस कह रहे हैं कि इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पड़ेगा।
बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म बंदर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। ट्रेलर से समझ आता है कि फिल्म काफी डार्क और दमदार ट्विस्ट से भरी होगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म से बॉबी देओल आज के बड़े एक्टर्स को जबरदस्त टक्कर देने वाले हैं। एक यूजर ने लिखा कि फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पड़ेगा।
कब रिलीज हो रही है बंदर?
बॉबी देओल की फिल्म बंदर 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉबी देओल की ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिल्म है। इस फिल्म का प्रीमियर 6 दिसंबर, 2025 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था।
बंदर के ट्रेलर में क्या-क्या?
बंदर के ट्रेलर की शुरुआत होती है बॉबी देओल के किरदार (समीर मेहरा) की पुलिस के सामने बैठे होने से। बॉबी देओल पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस वाला उन्हें वो अश्लील मैसेज पढ़कर सुनाता है, जो उन्होंने लड़कियों को भेजे होते हैं।
बॉबी देओल के डायलॉग ने लूटी महफिल
टीवी स्टार समीर मेहरा पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रेप का आरोप लगाती है, समीर को जेल भेजा जाता है। फिल्म में आपको गालियां सुनाई पड़ेंगी। वहीं, फिल्म का टॉपिक काफी संवेदनशील है। ट्रेलर में देखने को मिला कि समीर मेहरा को जेल होती है। वहीं, समीर मेहरा की बहन उसे जेल से छुड़वाने की कोशिश करती नजर आईं। ट्रेलर में बॉबी देओल एक डायलॉग बोलते हैं- मुझे अभी समझ में आया है हम खुद ही अपने सर्कस के बंदर हैं। बॉबी का ये डायलॉग काफी पसंद किया जा रहा है।
फिल्म की कास्ट
इस फिल्म में बॉबी देओल के साथ सान्या मल्होत्रा, इंद्रजीत सुकुमारन, सबा आजाद, राज बी शेट्टी, रिद्धि सेन, सपना पब्बी और जीतेंद्र जोशी जैसे कलाकार नजर आनेवाले हैं। सान्या मल्होत्रा फिल्म में बॉबी देओल की बहन का किरदार निभाती नजर आएंगी।
ट्रेलर देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?
एक यूजर ने लिखा- पुराने खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- बॉबी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो इस किरदार को जी रहे हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- द आर्ट ऑफ अनुराग कश्यप। एक ने लिखा- फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना पड़ेगा। एक ने लिखा- अनुराग कश्यप और बॉबी देओल का कॉम्बो, जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। बॉक्स ऑफिस पर एक तगड़ा मास्टरपीस आनेवाला है। एक ने लिखा- बाप रे बाप, बॉबी देओल इस रोल को रॉक कर देंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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