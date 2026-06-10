Box Office Day 6: क्या फ्लॉप हो जाएगी अनुराग कश्यप की बंदर? बॉक्स ऑफिस पर 6 दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई
Box Office Collection: बॉबी देओल की फिल्म बंदर अच्छे रिव्यूज के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर पाने में असफल हो रही है। फिल्म ने 6 दिन में केवल 3.32 करोड़ की कमाई की है।
बॉबी देओल की फिल्म बंदर 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बॉबी देओल के करियर की बेस्ट फिल्म भी कहा जा रहा है। अनुराग कश्यप की भी तारीफ हो रही है, लेकिन फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिलने के बावजूद भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर बहुत धीमी रफ्तार है। फिल्म ने 6 दिन में केवल 3.32 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने 6 दिन में केवल एक ही दिन 1 करोड़ की कमाई की है।
बंदर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?
फिल्म की आज की कमाई की बात करें तो फिल्म ने बुधवार को रात 9 बजे तक केवल 17 लाख की कमाई की है। बुधवार की कमाई मंगलवार से भी कम हुई है।
6 दिन में केवल 1 दिन हुई एक करोड़ कमाई
6 दिन में इस फिल्म ने केवल पहले शनिवार को 1 करोड़ की कमाई की थी। बाकी के दिनों इस फिल्म की कमाई सिर्फ लाखों में हुई है। नीचे देखें किस दिन कितनी हुई कमाई।
|बंदर
|कमाई (नेट कलेक्शन)
|डे 1
|50 लाख
|डे 2
|95 लाख
|डे 3
|1 करोड़
|डे 4
|30 लाख
|डे 5
|40 लाख
|डे 6
|17 लाख
|टोटल
|3.32 करोड़
बंदर के शोज की ऑक्यूपेंसी
बंदर के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में ऑक्यूपेंसी केवल 5.31 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 9.08 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 11.69 पर्सेंट रही। रात के शोज की ऑक्यूपेंसी का डेटा अभी जारी नहीं किया गया है।
फिल्म में नजर आए हैं ये कलाकार
बंदर में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, जीतेंद्र जोशी और इंद्रजीत सुकुमारन जैसे कलाकार नजर आए हैं। बंदर एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में बॉबी देओल ने समर का किरदार निभाया है। समर को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड झूठे रेप केस में फंसा देती है। समर लाख समझाता है कि उसे फंसाया जा रहा है, उस पर लगे आरोप झूठे हैं, लेकिन फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता।
फिल्म किस चीज पर करती है फोकस?
फिल्म इस चीज पर फोकस करती है कि झूठे रेप केस में बंद कैदी के मन पर क्या असर पड़ता है। कैसे वो अपने आप को ही भूलने लगता है। इसी के साथ अनुराग कश्यप जिस तरह से चीजों को बिल्कुल रॉ दिखाना पसंद करते हैं, उन्होंने जेल की दुनिया को भी ठीक उसी तरह दिखाया है।
(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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