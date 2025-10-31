Hindustan Hindi News
रिलीज होते ही छा गई बाहुबली द एपिक, जानें दिल्ली-मुंबई में कितने की है टिकट

रिलीज होते ही छा गई बाहुबली द एपिक, जानें दिल्ली-मुंबई में कितने की है टिकट

संक्षेप: एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द एपिक' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। ये फिल्म बाहुबली के दोनों पार्ट्स को मिलाकर बनी है। 

Fri, 31 Oct 2025 02:33 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली द एपिक आज यानी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह 3 घंटे 44 मिनट लंबा री-एडिटेड वर्जन है, जिसे ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ और ‘बाहुबली 2: द कन्क्लूजन’ को जोड़कर बनाया गया है। इस फिल्म बाहुबली के दोनों पार्ट्स के सितारे- प्रभास, राणा दग्गुबाती, तमन्ना और राम्या कृष्णन जैसे सितारे नजर आएंगे। फिल्म को सोशल मीडिया पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है।

लोगों को कैसी लग रही बाहुबली द एपिक

बाहुबली द एपिक को न सिर्फ देश में बल्कि विदेश भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा- चाहे आपने बाहुबली कितनी ही बार देखी हो, लेकिन फिल्म री-एडिटेड वर्जन देखना एक अलग ही खुशी है।एक दूसरे यूजर ने लिखा- बाहुबली द एपिक ने प्रूव कर दिया है कि बाहुबली इंडियन सिनेमा का सबसे शानदार काम है। एक यूजर ने लिखा- कल मैंने यूके में बाहुबली द एपिक देखी। मैंने वहां सिनेमा में 10-15 लोकल्स को देखा, मैंने कभी किसी गोरे को भारतीय फिल्म देखने आते नहीं देखा, लेकिन कल वो भी हो गया। एसएस राजामौली ने भारतीय सिनेमा को ग्लोबल बना दिया है। एक यूजर ने लिखा केवल भारत में ही ये फिल्म पहले दिन 50 करोड़ की कमाई करेगी।

5 भाषाओं में रिलीज की गई है फिल्म

बाहुबली द एपिक तेलुगू, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीजी की गई है। इसी के साथ फिल्म को 2डी, 4डीएक्स, आईमैक्स 2डी और डॉल्बी सिनेमा 2डी में रिलीज किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में टिकट की कीमत

इस फिल्म के टिकट की बात करें तो बुक माय शो के मुताबिक, दिल्ली में इस फिल्म की 2डी नॉर्मल सीट की टिकट 200 रुपये में हैं। वहीं, एग्जिक्यूटिव टिकट 350 और वीआईपी टिकट 500 रुपये में मिल रही है। वहीं, नोएडा में 4डी में इस फिल्म की टिकट 510 रुपये में मिल रही है।

हैदराबाद और मुंबई में क्या है कीमत

हैदराबाद में इस फिल्म की 2डी टिकट की एक्जिक्यूटिव सीट 250 रुपये और वीआईपी सीट 350 रुपये में मिल रही है। मुंबई में 2डी नॉर्मल सीट की टिकट 260, एग्जिक्यूटिव की 280, प्रीमियम की 300 और वीआईपी की टिकट 500 रुपये में मिल रही है। मुंबई में 4डी टिकट की कीमत 600 रुपये है।

