धुरंधर 2 ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बाहुबली टीम ने ऐसे दी बधाई, नॉर्थ अमेरिका में चल रही है रणवीर की फिल्म की आंधी

धुरंधर 2 ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बाहुबली टीम ने ऐसे दी बधाई, नॉर्थ अमेरिका में चल रही है रणवीर की फिल्म की आंधी
आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 ने नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 के 9 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर अपनी जगह बना ली है। अब इससे खुश होकर बाहुबली टीम ने धुरंधर 2 के मेकर्स को बधाई दी है। ये रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन धुरंधर 2 की आंधी चल रही है जिसमें पुराने कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं।
रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। कमाई के मामले में इस फिल्म ने पिछली फिल्मों के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। हाल में फिल्म ने बाहुबली 2 के नॉर्थ अमेरिका के 9 साल के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। बाहुबली की दोनों फिल्मों को एसएस राजामौली ने डायरेक्ट किया था। पिछले 9 सालों से नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 टॉप पर बनी हुई थी। लेकिन अब धुरंधर 2 आगे निकल गई है। इस खुशी को बाहुबली टीम ने भी सेलिब्रेट किया है और बधाई दी है।
धुरंधर 2 ने तोड़ा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड
बाहुबली 2 रिलीज के बाद से नॉर्थ अमेरिका की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी।इस फिल्म ने 20 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया था।पिछले 9 सालों में RRR, पुष्पा 2, जवान जैसी कई शानदार फिल्में आई, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 के इस रिकॉर्ड को कोई हिला भी नहीं पाया था। लेकिन अब आदित्य धर की फिल्म ने प्रभास की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस मोजो के मुताबिक रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने नॉर्थ अमेरिका में पेड प्रीव्यू और 11 दिनों में 22 मिलियन डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है।
बाहुबली की टीम ने दी बधाई
टीम बाहुबली ने अपने इस रिकॉर्ड के टूट जाने पर धुरंधर 2 के मेकर्स को बधाई दी है। बाहुबली टीम ने X पर बधाई देते हुए लिखा है, ‘आदित्य धर और धुरंधर 2 द रिवेंज की पूरी टीम को बाहुबली 2 के 9 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ने और भारत, अमेरिका और वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस के नए बेंचमार्क सेट करने की बधाई’।
धुरंधर ने छोड़ी छाप
बता दें, धुरंधर 2 ने अब तक भारत में 847।51 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म ने धुरंधर के 840 करोड़ और पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन के कलेक्शन 812 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है। आज ये फिल्म यश स्टारर फिल्म KGF का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। रणवीर सिंह की फोल्म 19 मार्च को रिलीज होने के बाद से लगातार कमाई कर रही है। फिल्म की कहानी, एक्टर्स की दमदार परफॉरमेंस और म्यूजिक को ऑडियंस ने बेस्ट बताया है। राम गोपाल वर्मा समेत कई फिल्ममेकर्स ने आदित्य धर के काम की तारीफ की है। कईयों ने रणवीर की इस धुरंधर को उनके करियर की सबसे बेस्ट फिल्म बताया है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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