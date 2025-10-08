Bahubali Movie Rajamouli Had Few Shots in Mind While Announcing the Movie बाहुबली: राजामौली के दिमाग में थे बस ये 3 सीन, इस हॉलीवुड स्टार को दिया था भल्लालदेव का रोल, Bollywood Hindi News - Hindustan
बाहुबली: राजामौली के दिमाग में थे बस ये 3 सीन, इस हॉलीवुड स्टार को दिया था भल्लालदेव का रोल

Bahubali Movie Kissa: कम लोग जानते हैं कि जब राजामौली ने बाहुबली अनाउंस की तब उनके दिमाग में कोई फाइनल कहानी नहीं थी। बस 3 सीन थे जिनके इर्द-गिर्द वो कहानी रखना चाहते थे।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 10:37 AM
एसएस राजामौली की साल 2015 में आई फिल्म 'बाहुबली' ने उन्हें इंटरनेशनल फेम दिया। राजामौली सिर्फ साउथ फिल्मों के डायरेक्टर नहीं रहे, बल्कि वो देश के सबसे बड़े और कामयाब निर्देशकों में गिने जाने लगे। इसके बाद बाहुबली-2 और RRR के जरिए राजामौली ने साबित कर दिया कि उनकी पहली फिल्म का ब्लॉकबस्टर हिट होना कोई तुक्का नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राजामौली ने बाहुबली फिल्म अनाउंस की, तब उनके दिमाग में बस तीन सीन थे, जिन्हें जोड़कर उन्हें पूरी फिल्म गढ़नी थी। तो चलिए जानते हैं देश को ऑस्कर दिलाने वाले डायरेक्टर के बारे में यह किस्सा।

राजामौली के दिमाग में थे कुछ सीन

फिल्म के को-प्रोड्यूसर शोभू यरलागड्डा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए प्रेस मीट रखी गई तब तक कोई कहानी लॉक नहीं की गई थी। यानि राजामौली के जेहन में कुछ कहानियां ड्राफ्ट में तो थीं, लेकिन वो यह पक्का नहीं कर पाए थे कि फिल्म की असल कहानी क्या होगी। उन्हें कहानी को पॉलिश और फाइनल करने को लेकर काम करना था। शोभू ने बताया, "उनके (राजामौली के) दिमाग में कुछ सीन थे।" इन सीन्स के बारे में भी शोभू ने बताया।

यह हॉलीवुड स्टार बनता भल्लाल देव

उन्होंने कहा, "एक बच्चे को हवा में उठाया गया है, एक तो वो सीन था। दूसरा सीन था जिसमें कटप्पा शिवड़ू का पैर उठाकर अपने सिर पर रखता है। तीसरा वो जिसमें कटप्पा कहता है मैंने बाहुबली को मारा।" इतना ही नहीं, फिल्म में भल्लालदेव का किरदार हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म 'एक्वामैन' के लीड एक्टर जैसन मोमोआ करने वाले थे। शोभू ने बताया कि उनसे संपर्क भी किया गया था लेकिन बात नहीं बन सकी, जिसके बाद मेकर्स ने राणा दग्गुबाती से संपर्क किया।

Bahubali

