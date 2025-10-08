बाहुबली: राजामौली के दिमाग में थे बस ये 3 सीन, इस हॉलीवुड स्टार को दिया था भल्लालदेव का रोल

Bahubali Movie Kissa: कम लोग जानते हैं कि जब राजामौली ने बाहुबली अनाउंस की तब उनके दिमाग में कोई फाइनल कहानी नहीं थी। बस 3 सीन थे जिनके इर्द-गिर्द वो कहानी रखना चाहते थे।

एसएस राजामौली की साल 2015 में आई फिल्म 'बाहुबली' ने उन्हें इंटरनेशनल फेम दिया। राजामौली सिर्फ साउथ फिल्मों के डायरेक्टर नहीं रहे, बल्कि वो देश के सबसे बड़े और कामयाब निर्देशकों में गिने जाने लगे। इसके बाद बाहुबली-2 और RRR के जरिए राजामौली ने साबित कर दिया कि उनकी पहली फिल्म का ब्लॉकबस्टर हिट होना कोई तुक्का नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राजामौली ने बाहुबली फिल्म अनाउंस की, तब उनके दिमाग में बस तीन सीन थे, जिन्हें जोड़कर उन्हें पूरी फिल्म गढ़नी थी। तो चलिए जानते हैं देश को ऑस्कर दिलाने वाले डायरेक्टर के बारे में यह किस्सा।

राजामौली के दिमाग में थे कुछ सीन फिल्म के को-प्रोड्यूसर शोभू यरलागड्डा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए प्रेस मीट रखी गई तब तक कोई कहानी लॉक नहीं की गई थी। यानि राजामौली के जेहन में कुछ कहानियां ड्राफ्ट में तो थीं, लेकिन वो यह पक्का नहीं कर पाए थे कि फिल्म की असल कहानी क्या होगी। उन्हें कहानी को पॉलिश और फाइनल करने को लेकर काम करना था। शोभू ने बताया, "उनके (राजामौली के) दिमाग में कुछ सीन थे।" इन सीन्स के बारे में भी शोभू ने बताया।