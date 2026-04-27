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‘महाभारत’ के श्रीकृष्ण और दुर्योधन ने की हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, पुनीत इस्सर ने परिवारों से की ये अपील

Apr 27, 2026 02:59 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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'महाभारत' की इस स्टार कास्ट ने प्रयागराज की सभा में साफ कर दिया कि वे केवल पर्दे के पात्र नहीं हैं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी सनातन संस्कृति और हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के पुरजोर समर्थक हैं।

‘महाभारत’ के श्रीकृष्ण और दुर्योधन ने की हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, पुनीत इस्सर ने परिवारों से की ये अपील

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम सरकार) की कथा इन दिनों केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैचारिक कारणों से भी केंद्र बनी हुई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई उनकी कथा में बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में युधिष्ठिर, दुर्योधन और श्रीकृष्ण का किरदार निभाने वाले कलाकार नजर आए। उन्होंने हिंदू राष्ट्र और धर्म की रक्षा पर अपनी बात रखी। आइए बताते हैं उन्होंने क्या कहा। (ये भी पढ़ें: LIVE: अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ ने इन दो फिल्मों को पछाड़ा, जानें डे 11 की कमाई)

पुनीत इस्सर का लव-जिहाद पर बयान

‘महाभारत’ में दुर्याेधन का किरदार निभाकर फेमस हुए पुनीत इस्सर ने हिंदुओं की जागृति पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह के जनसैलाब को देखकर विश्वास होता है कि भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवारों से अपील की कि वे अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें ताकि उन्हें बहलाया-फुसलाया न जा सके। उनका धर्म परिवर्तन न कराया जा सकते।

गजेंद्र चौहान ने क्या कहा

'धर्मराज' युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले गजेंद्र चौहान ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा कि हमने उन पापियों का अंत किया जो धर्म के विरुद्ध थे। आज भी धर्म विरोधियों का सत्यानाश होना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी परिवार, परंपरा या प्रतिज्ञा देश से बड़ी नहीं हो सकती। जहां राष्ट्र की बात आए, वहां सब कुछ न्योछावर कर देना चाहिए। (ये भी पढ़ें: बॉबी देओल ने बढ़ा दीं यश की मुश्किलें, बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी दोनों की फिल्मों)

नितीश भारद्वाज - आज भी महाभारत चल रही है

श्रीकृष्ण के रूप में घर-घर पहचाने जाने वाले नितीश भारद्वाज ने कहा कि बहुत लोग उन्हें कहते हैं कि उन्होंने महाभारत देखी है। हालांकि, उनका मानना है कि महाभारत आज भी चल रही है, बस स्वरूप बदल गया है। आज हिंदू धर्म पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं।

पढ़िए पूरा बयान

नितीश भारद्वाज बोले, ‘यदि इस भारत भूमि का संस्कार, आचार और व्यवहार सनातन नहीं होता तो ये दूसरे धर्म यहां आकर पनपते नहीं। आज हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप और टीका-टिप्पणी करने की इनकी हिम्मत नहीं होती अगर हम सहिष्णु नहीं होते। परंतु इन सबको आज जवाब देना है और इसके लिए हम सबको एक होना पड़ेगा।’ (ये भी पढ़ें: ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज हो रही है ये हॉरर कॉमेडी फिल्म, IMDb रेटिंग 8.8)

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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