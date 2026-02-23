BAFTA 2026: बाफ्टा में धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि, लाइव परफॉर्मेंस में गाया गया यह सॉन्ग
Dharmendra: बाफ्टा अवॉर्ड्स के दौरान जब स्क्रीन पर धर्मेंद्र की तस्वीर आई तो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में मौजूद उनके फैंस के लिए भी यह पल भावुक कर देने वाला रहा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स (BAFTA) में भारतीय सिनेमा के लिए एक इमोशनल और गर्व से भर देने वाला पल देखने को मिला। लंदन के मशहूर रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित हुए इस इवेंट में लीजेंडरी बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र को 'इन मेमोरियम' सेगमेंट में याद किया गया। इस खास सेगमेंट में बीते एक साल में दुनिया को अलविदा कह चुके फिल्म एक्टर्स को श्रद्धांजलि दी जाती है। धर्मेंद्र का नाम जैसे ही स्क्रीन पर आया, भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में मौजूद उनके फैंस के लिए भी यह पल भावुक कर देने वाला रहा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
बाफ्टा में धर्मेंद्र को दी गई श्रद्धांजलि
धर्मेंद्र को दी गई इस श्रद्धांजलि के दौरान सिंगर जेसी वेयर ने लाइव परफॉर्मेंस दी और उन्होंने 'द वे वी वर' सॉन्ग गाया। इसी बीच स्क्रीन पर दिवंगत एक्टर्स की तस्वीरें दिखाई गईं। धर्मेंद्र को डायने कीटन, टेरेंस स्टैम्प और वैल किल्मर जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ याद किया गया। इस लिस्ट में कैथरीन ओ हारा, रॉब रेनर, जीन हैकमैन, रॉबर्ट डुवॉल, टॉम स्टॉपार्ड, ब्रिजिट बार्डो, लैलो शिफ्रिन और माइकल मैडसन जैसे नाम भी शामिल थे। इतने बड़े इंटरनेशनल स्टेज पर धर्मेंद्र को सम्मानित किया जाना भारतीय फैंस के लिए गर्व और सम्मान की बात रही।
लंबी बीमारी के बाद गुजर गए धर्मेंद्र
मालूम हो कि 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में ही किया गया और 'इक्कीस' उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें वह बड़े पर्दे पर नजर आए। साल 1935 में लुधियाना में जन्मे धर्मेंद्र ने साल 1960 में आई फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआती दौर में 'बंदिनी', 'आई मिलन की बेला' और 'खामोशी' जैसी फिल्मों से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद साल 1966 में आई वो फिल्म जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। यह फिल्म थी 'फूल और पत्थर' जिसमें धर्मेंद्र ने लीड रोल प्ले किया था।
यूं चढ़ा धर्मेंद्र के करियर का ग्राफ
इसके बाद धर्मेंद्र ने 6 दशकों से ज्यादा लंबे अपने करियर में कई यादगार फिल्में दीं, जिनमें 'मेरा गांव मेरा देश', 'सीता और गीता', 'चुपके चुपके', 'शोले' और 'यादों की बारात' शामिल हैं। अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग के चलते उन्हें 'ही-मैन ऑफ इंडिया' कहा जाने लगा। धर्मेंद्र ने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ 'अपने' और 'यमला पगला दीवाना' सीरीज में काम किया, जिससे वह नई पीढ़ी के दर्शकों से भी जुड़े रहे। धर्मेंद्र अपने पीछे पत्नी प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, समेत बच्चों को पीछे छोड़ गए। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
