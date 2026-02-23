Hindustan Hindi News
'नमस्कार...' BAFTA अवॉर्ड्स में हो रही आलिया भट्ट के स्पीच की चर्चा, ग्लोबल स्टेज पर बढ़ाई हिंदी की शान, Video वायरल

Feb 23, 2026 08:58 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
आलिया ने जहां पहली बार BAFTA में किसी अवॉर्ड को प्रजेंट किया। वहीं, फरहान के प्रोडक्शन में बनी मणिपुरी फिल्म 'बूंग' को वहां बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म की कैटेगरी में अवॉर्ड भी मिला। लेकिन BAFTA अवार्ड्स में आलिया भट्ट ने अपने एक शब्द से सबका दिल जीत लिया।

लंदन में कुछ घंटों पहले ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवॉर्ड्स (BAFTA) का आयोजन हुआ। इस अवॉर्ड शो में बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के तमाम सितारे शामिल हुए। हर किसी ने अपने लुक और ड्रेसिंग सेंस ने खूब लाइमलाइट लूटी। वहीं, इंडिया की तरफ से BAFTA में फरहान अख्तर और आलिया भट्ट वहां पहुंचे। आलिया ने जहां पहली बार BAFTA में किसी अवॉर्ड को प्रजेंट किया। वहीं, फरहान के प्रोडक्शन में बनी मणिपुरी फिल्म 'बूंग' को वहां बेस्ट चिल्ड्रन और फैमिली फिल्म की कैटेगरी में अवॉर्ड भी मिला। लेकिन BAFTA अवार्ड्स में आलिया भट्ट ने अपने एक शब्द से सबका दिल जीत लिया।

BAFTA में आलिया के स्पीच की हो रही चर्चा

दरअसल, आलिया भट्ट ने जैसे ही 'बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज' प्रेजेंट करने के लिए लंदन स्टेज पर आईं। उन्होंने प्यार से "नमस्कार" कहकर शुरुआत की बस तब से ही इंटरनेट पर उनको लेकर चर्चा हो रही है। एक्ट्रेस ने आते ही अपनी स्पीच हिंदी में बोलनी शुरू की। हालांकि, बाद में उन्होंने स्टेज पर जो भी बोला उसे इंग्लिश में भी समझाया। होस्ट एलन कमिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाने पर, आलिया सिल्वर गाउन में आईं और ऑडियंस को "नमस्कार" कहा। इसके बाद उन्होंने बोला, 'अगला अवॉर्ड एक ऐसी फिल्म के लिए है, जो अंग्रेजी में नहीं है।' इसके बाद उन्होंने शरारत से कहा, 'अभी सबटाइटल्स के लिए हाथ मत बढ़ाओ।' इसके बाद आलिया फिर इंग्लिश में बोलने लगीं।

आलिया बनीं तीसरी इंडियन एक्ट्रेस

आलिया भट्ट का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। साथ ही लाग आलिया की हिंदुस्तानी कल्चर दुनियाभर में फैलाने को लेकर सराहना कर रहे हैं। बता दें कि पहली नहीं, बल्कि तीसरी इंडियन एक्ट्रेस हैं, जिन्हें BAFTA में अवॉर्ड प्रेजेंट करने का मौका मिला। आलिया से पहले प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण BAFTA में अवॉर्ड प्रेजेंट कर चुकी हैं।

आलिया भट्ट का वर्क फ्रंट

आलिया भट्ट के वर्क प्रोफाइल की बात करें तो वो जल्द ही दो बिग बजट फिल्मों में नजर आने वाली हैं। आलिया इन दिनों 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' की शूटिंग में बिजी हैं। फैंस आलिया की इन दोनों फिल्मों के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

