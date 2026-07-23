बादशाह की शादी में आई दरार? पत्नी ईशा ने वीडियो शेयर कर लिखा- हर तूफान एक सबक है
बादशाह की पत्नी ईशा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। जानें आखिर क्या है उस वीडियो में।
बादशाह ने कुछ समय पहले तब फैंस को हैरान कर दिया था जब उनकी शादी की फोटोज वायरल होने लगी थी सोशल मीडिया पर। तब पता चला कि बादशाह ने एक्ट्रेस ईशा से शादी कर ली है। लेकिन अब ईशा ने एक वीडियो शेयर किया है जिससे फैंस कन्फ्यूज हो गए कि कहीं दोनों के बीच कोई दिक्कत तो नहीं चल रही।
बादशाह की पत्नी ईशा का वायरल वीडियो
दरअसल, ईशा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह रो रही हैं और बादशाह ने उन्हें हग किया है। इसके बाद अलग-अलग मोमेंट्स दिख रहे हैं उनके। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जिसने खींचा वो था उनका कैप्शन। वीडियो शेयर कर ईशा ने लिखा, हर तूफान की एक सीख होती है। हर प्रेयर एक होप होती है। इसके साथ ईशा ने हाथ जोड़ने वाला और दिल टूटने वाला इमोजी पोस्ट किया है।
ईशा के वीडियो पर लोगों का रिएक्शन
अब इस वीडियो पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। एक ने लिखा, क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? वहीं एक ने पूछा कि क्या आप दोनों अलग हो गए हो?
ईशा ने जब कन्फर्म की थी शादी
बता दें कि इससे पहले इंस्टाग्राम पर आस्क मी सेशन के दौरान ईशा ने कन्फर्म किया था कि उन्होंने बादशाह से शादी की है। एक फैन ने उनसे पूछा था कि क्यों शादी के बाद भी दोनों की साथ में कोई फोटो नहीं है तो इस पर उन्होंने कहा था कि बादशाह से पूछो। इसके अलावा उन्होंने बादशाह के साथ फोटो भी शेयर की थी।
ईशा के बारे में बता दें कि उनका जन्म चंडीगढ़ में हुआ था। वह पंजाब की फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड में उन्होंने फिल्म नवाबजादे से एंट्री ली थी जो साल 2018 में रिलीज हुई थी। पंजाबी फिल्मों में वह जट बॉय्ज पुत जट्टां दे, हैप्पी गो लक्की में काम कर चुकी हैं।
ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बादशाह और ईशा दोनों म्यूचुअल दोस्तों के जरिए मिले हैं।
बादशाह की पहली पत्नी
बता दें कि ईशा से पहले बादशाह ने जैस्मिन मसीह से शादी की थी, लेकिन फिर दोनों का 2020 में तलाक हो गया था। दोनों की बेटी भी है।
बादशाह ने अलग होने की बताई थी वजह
साल 2024 में प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में बादशाह ने अपने सेप्रेशन पर बोला था। बादशाह ने कहा था उन्होंने और जैस्मिन ने काफी कोशिश की थी कि उनकी शादी चले, लेकिन अंत में दोनों अलग हो गए। उन्होंने कहा था, हमने काफी कोशिश की थी। हमने अपना बेस्ट दिया। हम इसलिए अलग हो गए क्योंकि ये हमारे बच्चे के लिए सही नहीं था। मैं अपने बच्चे से मिलता हूं, लेकिन ज्यादा नहीं क्योंकि वह लंदन में रहती है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
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