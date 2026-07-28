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'मैं लंबे समय तक चुप रही क्योंकि मुझे डर था कि मेरे पति...', बादशाह संग शादीशुदा रिश्ते में आई दरार पर ईशा रिखी ने तोड़ी

By Priti Kushwaha
लाइव हिन्दुस्तान
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बादशाह की पत्नी ईशा ने आखिरकार एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बादशाह के साथ अलग होने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

Isha Rikhi and Badshah
ईशा रिखी और बादशाह

बॉलीवुड के जाने माने रैपर बादशाह इन दिनों अपनी पत्नी और एक्ट्रेस ईशा रिखी संग अपनी शादी में आई दरार को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बादशाह की पत्नी ईशा ने आखिरकार एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बादशाह के साथ अलग होने की खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। ईशा का यह पोस्ट तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही फैंस को लगा था कि दोनों के बीच कुछ गड़बड़ है। ईशा ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर अपनी अपनी बात रखी है।

मैं लंबे समय तक चुप रही क्योंकि मुझे डर था...

दरअसल, ईशा रिखी ने सोमवार शाम इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर करते हुए चुप्पी तोड़ी है। ईशा ने लिखा, 'कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनके कोई बाहरी निशान नहीं दिखते। मैं लंबे समय तक चुप रही क्योंकि मुझे डर था। मेरे पति के पास जो प्रभाव, पावर और साधन थे, उनसे मैं घबरा गई थी और मैंने खुद को यकीन दिला लिया था कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित है। चुप्पी का मतलब कभी भी मंजूरी देना नहीं था, यह तो बस खुद को बचाने का एक तरीका था। आज, मैं डर के बजाय अब हिम्मत चुन रही हूं। हो सकता है कि मैं पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न हूं, लेकिन आखिरकार मैं यह दिखावा बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था।' बता दें कि ईशा ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि उन्हें यह पोस्ट करने के लिए किस बात ने हिम्मत दी और प्रेरित किया।

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ईशा रिखी ने शेयर किया पोस्ट

'हर तूफान एक सबक है'

यह पोस्ट ईशा द्वारा बादशाह के साथ बिताए पलों का एक इमोशनल मोंटाज शेयर करने के कुछ ही दिनों बाद आया है। इस मोंटाज में उनकी शादी की निजी रस्मों के क्लिप्स भी शामिल थे और साथ में कैप्शन लिखा था, 'हर तूफान एक सबक है। हर प्रार्थना एक उम्मीद है और इसके साथ टूटे हुए दिल वाला इमोजी भी था। इस पोस्ट ने ऑनलाइन कई तरह की अटकलों को जन्म दिया।

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ईशा से पहले जैस्मिन से की थी शादी

बता दें कि बादशाह और ईशा रिखी ने इस साल की शुरुआत में एक निजी समारोह में शादी की थी, जबकि उन्होंने लंबे समय तक अपने रिश्ते को लोगों की नजरों से दूर रखा था। उनकी शादी की बात तब सामने आई जब रिखी की मां ने शादी के वीडियो शेयर किए और बाद में एक्टर ने इंस्टाग्राम AMA सेशन के दौरान शादी की पुष्टि की। आपको बता दें कि ईशा से पहले बादशाह ने जैस्मिन मसीह से शादी की थी, लेकिन फिर दोनों का 2020 में तलाक हो गया था। दोनों की बेटी भी है।

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Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

खासियत
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