बादशाह की आंख में लगी चोट का आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कनेक्शन? करवानी पड़ी सर्जरी

बादशाह की आंख में लगी चोट का आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कनेक्शन? करवानी पड़ी सर्जरी
बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर, रैपर बादशाह को हाल में आंख की सर्जरी से गुजरना पड़ा है। रैपर ने खुद अपने फैंस को सोशल मीडिया पर आंख की सर्जरी के बारे में जानकारी दी है।
रैपर और सिंगर बादशाह अपने हिट और क्वर्की गानों जुगनू, गर्मी, पागल, पानी-पानी और अभी तो पार्टी शुरू हुई है के लिए मशहूर हैं। जब भी उनके गाने प्लेलिस्ट में हों, तो दर्शकों को थिरकने से कोई रोक नहीं सकता। हाल ही में बादशाह ने अपने द अनफिनिश्ड टूर से नॉर्थ अमेरिका को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस टूर ने न सिर्फ रिकॉर्ड ब्रेक किया बल्कि 6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई भी की। न्यू जर्सी, वर्जीनिया, ओकलैंड, सिएटल, डलास और शिकागो जैसे शहरों में हुए उनके शोज पूरी तरह हाउसफुल रहे और 45,000 से ज्यादा फैंस शामिल हुए. इन सफल शोज के बीच सिंगर को आंखों की सर्जरी से गुजरना पड़ा.
हल्के में ली आंखों की दिक्कत
टूर के आखिरी शो के दौरान उन्हें आंख में परेशानी हुई, जिसे उन्होंने पहले हल्के में लिया। अब डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि यह कॉर्नियल अब्रेशन है। इसी वजह से सिंगर को सर्जरी करानी पड़ी। बादशाह ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को जानकारी दी है। बादशाह ने आंख की इंजरी का कारण आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में मनोज पाहवा के किरदार अवतार के मुक्के को बताया है। हालांकि ये सिर्फ मजाक है। तस्वीरों में वह आई-पैच लगाए नजर आए।
आंख की दिक्कत के साथ किया परफॉर्म
हमारी सहयोगी वेब साइट हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में एक सूत्र ने बताया कि परेशानी टूर के आखिरी पड़ाव पर शुरू हुई थी। शो के दौरान तकलीफ के बाद भी बादशाह ने परफॉर्म करना जारी रखा। बाद में जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो सर्जरी की सलाह दी गई।
रिकवरी पर दे रहे हैं ध्यान
फिलहाल बादशाह रिकवरी पर फोकस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम और हेल्थ रूटीन फॉलो करने की सलाह दी है। लगातार परफॉर्मेंस और थकाऊ टूरिंग शेड्यूल के बीच भी बादशाह अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं। उनके ट्रेनर युवराज आनंद ने बताया कि स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान बादशाह करीब 1200 से 1500 कैलोरी बर्न करते हैं और इसके लिए एक स्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन प्लान फॉलो करते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।