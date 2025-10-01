रोल्स-रॉयस कलिनन खरीदने वाले पहले इंडियन रैपर बने बादशाह, इतने करोड़ की है कार
सिंगर और रैपर बादशाह ने कमाल कर दिया है। उन्होंने ऐसी लग्जरी गाड़ी खरीदी है जो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है। उन्होंने जो गाड़ी खरीदी है वो है रोल्स-रॉयस कलिनन।
इंडियन रैपर बादशाह को लग्जरी चीजों का शौक है। उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं और अब वह भारत के पहले रैपर बन गए हैं जिन्होंने रोल्स रॉयस कलिनन गाड़ी ली है। इस गाड़ी की कीमत 12.45 करोड़ है और यह एसयूवी दुनिया की सबसे लग्जरी और जबरदस्त गाड़ियों में से एक है जो कुछ ही सेलेब के पास हैं।
बादशाह ने सोशल मीडिया के जरिए खुद यह अपडेट दिया है। वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा, जेन वाले लड़के। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में अपनी पहली कार खरीद का जिक्र भी किया, जिससे यह उपलब्धि और भी खास हो गई। सोशल मीडिया पर सभी बादशाह को बधाई दे रहे हैं।
सिर्फ इनके पास है ये गाड़ी
बता दें कि यह गाड़ी अब तक किम कार्दशियन, ड्रेक, किम कार्दशियन के पास है। वहीं भारत में ये शाहरुख खान, अल्लू अर्जुन, भूषण कुमार के पास है।
बादशाह की बाकी गाड़ियां
बादशाह की पहली रोल्स रॉयस नहीं है, पहले से भी उनके पास है। इसके अलावा उनके पास लैंबॉर्गिनी उरुस, पोर्श केमैन, ऑडी क्यू8, जीप रैंगलर रुबिकॉन, बीएमडब्लू 640डी, मर्सिडिज बेन्ज एस क्लास और जीएलएस 350 डी जैसी गाड़ियां भी हैं।
इस शो में आएंगे नजर
बादशाह की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वह अब इंडियन आइडल 16 में नजर आएंगे। उनके अलावा शो में श्रेया घोषाल और विशाल ददलानी भी हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।