शाहरुख का वॉइस ओवर, रणवीर का कैमियो…Ba***ds of Bollywood का प्रिव्यू रिलीज

बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान Ba***ds of Bollywood से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके शो का प्रिव्यू रिलीज हो गया है। आर्यन खान के इस शो को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। नेटफ्लिक्स का ये शो 18 सितंबर को रिलीज होगा। प्रिव्यू में शाहरुख खान के वॉइस ओवर को सुनकर फैंस काफी उत्साहित हैं। प्रिव्यू में रणवीर सिंह का कैमियो भी देखने को मिला है।

सामने आया Ba***ds of Bollywood का प्रिव्यू प्रिव्यू की शुरुआत शाहरुख खान की आवाज के साथ होती है। उनकी आवाज में सुनाई देता है, “बॉलीवुड, एक सपनों का शहर। पर ये शहर सबका नहीं होता है। इस सपनों की दुनिया में कुछ लोग हीरो के घर में पैदा होते हैं और कुछ लोग हीरो पैदा होते हैं।”

फिर साथ नजर आएगी राघव और लक्ष्य की जोड़ी इसके बाद प्रिव्यू में एक्टर लक्ष्य की एक्शन करते हुए एंट्री होती है। फिल्म में लक्ष्य के अलावा राघव जुयाल, बॉबी देओल, मोना सिंह और कई बड़े सितारों का कैमियो दिखेगा। सीरीज में करण जौहर, सलमान खान और रणवीर सिंह का कैमियो नजर आ सकता है।