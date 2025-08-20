Ba***ds of Bollywood Preview Out Shah Rukh Khan Voice Over Ranveer Singh Cameo Aryan Directorial Debut Netizens react शाहरुख का वॉइस ओवर, रणवीर का कैमियो…Ba***ds of Bollywood का प्रिव्यू रिलीज, Bollywood Hindi News - Hindustan
शाहरुख का वॉइस ओवर, रणवीर का कैमियो…Ba***ds of Bollywood का प्रिव्यू रिलीज

Ba***ds of Bollywood का प्रिव्यू रिलीज हो चुका है। सोशल मीडिया यूजर्स को आर्यन खान की इस नेटफ्लिक्स शो का प्रिव्यू पसंद आया है। प्रिव्यू में शाहरुख खान का वाइस ओवर सुनकर काफी उत्साहित हैं। यह शो 18 सितंबर को रिलीज होगा। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 09:47 PM
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान Ba***ds of Bollywood से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं। उनके शो का प्रिव्यू रिलीज हो गया है। आर्यन खान के इस शो को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं। नेटफ्लिक्स का ये शो 18 सितंबर को रिलीज होगा। प्रिव्यू में शाहरुख खान के वॉइस ओवर को सुनकर फैंस काफी उत्साहित हैं। प्रिव्यू में रणवीर सिंह का कैमियो भी देखने को मिला है।

सामने आया Ba***ds of Bollywood का प्रिव्यू

प्रिव्यू की शुरुआत शाहरुख खान की आवाज के साथ होती है। उनकी आवाज में सुनाई देता है, “बॉलीवुड, एक सपनों का शहर। पर ये शहर सबका नहीं होता है। इस सपनों की दुनिया में कुछ लोग हीरो के घर में पैदा होते हैं और कुछ लोग हीरो पैदा होते हैं।”

फिर साथ नजर आएगी राघव और लक्ष्य की जोड़ी

इसके बाद प्रिव्यू में एक्टर लक्ष्य की एक्शन करते हुए एंट्री होती है। फिल्म में लक्ष्य के अलावा राघव जुयाल, बॉबी देओल, मोना सिंह और कई बड़े सितारों का कैमियो दिखेगा। सीरीज में करण जौहर, सलमान खान और रणवीर सिंह का कैमियो नजर आ सकता है।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

इस ट्रेलर को फैंस से पॉजिटिव रिएक्शन मिला है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा- आपको पता है ये शानदार होने वाला है जब इसमें भाई (सलमान खान) हों। एक दूसरे यूजर ने लिखा- बेहतरीन, बेसब्री से इंतजार है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- इससे बहुत ज्यादा आशा हैं। राघव और लक्ष्य को साथ देखने का बेसब्री से इंतजार है।

aryan khan

