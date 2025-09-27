मन्नत में शाहरुख खान के साथ छैया-छैया पर इस एक्ट्रेस ने किया डांस, बोलीं- ‘मुझे नहीं पता...’

शाहरुख खान इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं। शाहरुख खान की तरह ही उनका घर मन्नत भी उतना ही फेमस है। अब एक एक्ट्रेस ने बताया कि मन्नत में उन्होंन शाहरुख खान के साथ उन्हीं के गानों पर डांस किया और ये उनकी सबसे अच्छी याद है।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए सितारे इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सीरीज को आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है और शाहरुख खन इस सीरीज के एक एपिसोड में नजर आए हैं। इस सीरीज में जितने भी एक्टर्स नजर आए हैं वो आर्यन खान और सीरीज से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां सुना रहे हैं। अब सीरीज की एक एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान के साथ उनके घर मन्नत में उन्हीं के गानों पर डांस किया।

पहली बार शाहरुख खान के साथ मुलाकात टाइम्स नाउ से खास बातचीत में एक्ट्रेस साहेर बंबा ने शाहरुख के बारे में बात करते हुए बताया, “मैं पहली बार उनसे रेड चिलीज में मिली थी जब हम शो से पहले एक छोटी पूजा कर रहे थे। मैं उन्हें देखते ही फ्रीज हो गई थी क्योंकि वो शख्स सामने खड़ा था जिसे देखकर और पसंद करते हुए मैं बड़ी हुई हूं। मैं हमेशा से एसआरके की एक बड़ी फैन रही हूं, उनकी फिल्मों को रिपीट पर देखने से लेकर उनके सभी डायलॉग्स और डांस स्टेप्स याद करने तक। अगर अभी आप मुझसे उनके गानों पर डांस करने के लिए कहेंगे, मुझे हर एक स्टेप याद है।”

शाहरुख खान के साथ सबसे यादगार किस्सा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सहेर ने कहा, “उनके साथ मेरी कोर याद वो है कि मैंने मन्नत में उनके साथ छमक छल्लो और छैया-छैया पर डांस किया। वो हर पार्टी की जान होते हैं। मुझे नहीं पता उनके अंदर इतनी एनर्जी कहां से होती है क्योंक जब हम उनके साथ डांस करते हैं तो सिर्फ ग्रूव नहीं करते हैं, हम प्रॉपर डांस स्टेप्स करते हैं। बहुत मजा आता है। वो ऐसी याद है जो मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए गुदी है।”