Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडbads of Bollywood actor rajat bedi reacts on netizens comments on his daughter veera can eat 10 kareena

करीना-ऐश्वर्या से बेटी वीरा की तुलना पर बोले रजत बेदी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है…

संक्षेप: रजत बेदी की बेटी वीरा बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। उनकी उम्र महज 18 साल है और लोग बोल रहे हैं वह करीना और ऐश्वर्या को मात दे सकती हैं। अब उनके पापा रजत ने इस पर रिएक्शन दिया है।

Wed, 15 Oct 2025 09:14 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
करीना-ऐश्वर्या से बेटी वीरा की तुलना पर बोले रजत बेदी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है…

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक करने के बाद रजत बेदी के साथ उनका परिवार भी लाइमलाइट में आ गया है। रजत की बेटी वीरा की तुलना लोग करीना कपूर और ऐश्वर्या राय से कर रहे हैं और उनके बेटे को कई लोग रितिक रोशन जैसा बता रहे हैं। रजत से एक इंटरव्यू में लोगों के कमेंट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी छोटी है और पढ़ रही है।

ऐसे स्टेटमेंट मत बनाइए

रजत बेदी के बच्चों की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग उन्हें इंडस्ट्री के गुड लुकिंग एक्टर्स से भी बढ़कर बता रहे हैं। फिल्मीज्ञान से बातचीत में रजत से बेटी को मिलने वाले सोशल मीडिया कमेंट्स के बारे में बताया गया कि लोग लिखते हैं, वीरा 18 साल की है और 10 करीना और 20 ऐश्वर्या को डिनर में खा सकती है। इस पर रजत बोले, 'नहीं-नहीं प्लीज, प्लीज, प्लीज। मेरी बेटी बहुत मासूम है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे स्टेटमेंट प्लीज मत बनाइए कि वह करीना और ऐश्वर्या को खा सकती है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है।'

छोटी सी है मेरी बच्ची

रजत आगे बोलते हैं, 'करीना या ऐश्वर्या से तुलना करना... वे लोग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्तियां हैं। मेरी बच्ची है छोटी सी। प्लीज उसे प्यार और रिस्पेक्ट दीजिए। अभी तो पढ़ रही है। 18 साल की है, कॉलेज में। कॉलेज जाती है। उसे भी नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पापा के साथ मैं एक रेड कार्पेट पर गई और मीडिया ने पकड़ के उठा लिया है।'

ऐसे लाइमलाइट में आईं वीरा

बैड्स ऑफ बॉलीवुड में रजत बेदी ने जराज सक्सेना का रोल किया है। सीरीज के प्रीमियर पर रजत की बेटी वीरा भी पहुंची थी। इसके बाद से सोशल मीडिया में उनकी सुंदरता के चर्चे हो रहे हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
rajat bedi The Bads of Bollywood

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।