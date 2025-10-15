करीना-ऐश्वर्या से बेटी वीरा की तुलना पर बोले रजत बेदी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है…

संक्षेप: रजत बेदी की बेटी वीरा बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। उनकी उम्र महज 18 साल है और लोग बोल रहे हैं वह करीना और ऐश्वर्या को मात दे सकती हैं। अब उनके पापा रजत ने इस पर रिएक्शन दिया है।

बैड्स ऑफ बॉलीवुड से कमबैक करने के बाद रजत बेदी के साथ उनका परिवार भी लाइमलाइट में आ गया है। रजत की बेटी वीरा की तुलना लोग करीना कपूर और ऐश्वर्या राय से कर रहे हैं और उनके बेटे को कई लोग रितिक रोशन जैसा बता रहे हैं। रजत से एक इंटरव्यू में लोगों के कमेंट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी छोटी है और पढ़ रही है।

ऐसे स्टेटमेंट मत बनाइए रजत बेदी के बच्चों की कई तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग उन्हें इंडस्ट्री के गुड लुकिंग एक्टर्स से भी बढ़कर बता रहे हैं। फिल्मीज्ञान से बातचीत में रजत से बेटी को मिलने वाले सोशल मीडिया कमेंट्स के बारे में बताया गया कि लोग लिखते हैं, वीरा 18 साल की है और 10 करीना और 20 ऐश्वर्या को डिनर में खा सकती है। इस पर रजत बोले, 'नहीं-नहीं प्लीज, प्लीज, प्लीज। मेरी बेटी बहुत मासूम है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे स्टेटमेंट प्लीज मत बनाइए कि वह करीना और ऐश्वर्या को खा सकती है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप लोगों का प्यार मिल रहा है।'

छोटी सी है मेरी बच्ची रजत आगे बोलते हैं, 'करीना या ऐश्वर्या से तुलना करना... वे लोग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्तियां हैं। मेरी बच्ची है छोटी सी। प्लीज उसे प्यार और रिस्पेक्ट दीजिए। अभी तो पढ़ रही है। 18 साल की है, कॉलेज में। कॉलेज जाती है। उसे भी नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। पापा के साथ मैं एक रेड कार्पेट पर गई और मीडिया ने पकड़ के उठा लिया है।'