अमिताभ, ऐश्वर्या या फिर अभिषेक; बच्चन फैमिली का कौन-सा सदस्य है ज्यादा पढ़ा-लिखा?

संक्षेप: Bachchan Family Education: बच्चन परिवार में हर कोई सुपरस्टार है। पहले अमिताभ और जया, फिर अभिषेक और ऐश्वर्या, वहीं अब अगस्त्य नंदा लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इनमें से ज्यादा पढ़ा-लिखा कौन है?

बच्चन परिवार के सदस्यों के बारे में आप सबकुछ जानते हैं। आपको पता है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। आप ये भी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी कैसे हुई। लेकिन क्या आपको ये पता है कि बच्चन परिवार का कौन-सा सदस्य ज्यादा पढ़ा लिखा है? नहीं न! चलिए आपको बताते हैं।

अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद के बॉयज हाई स्कूल एंड कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की थी।

जया बच्चन जया बच्चन ने अपनी पढ़ाई भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल और पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से की है। उनके पास आर्ट्स में बैचलर की डिग्री है।

अभिषेक बच्चन अभिषेक बच्चन ने पहले मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से और फिर स्विट्जरलैंड के एग्लोन कॉलेज से अपनी स्कूलिंग पूरी की है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में बोस्टन यूनिवर्सिटी में बिजनेस की पढ़ाई भी शुरू की थी, लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी।

ऐश्वर्या राय बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन ने मुंबई के आर्य विद्या मंदिर हाई स्कूल से अपनी 10वीं तक की पढ़ाई की। फिर उन्होंने जय हिंद कॉलेज और डीजी रूपारेल कॉलेज से इंटरमीडिएट किया। बाद में, उन्होंने रचना संसद एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स में एडमिशन लिया, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी।

श्वेता बच्चन नंदा अमिताभ और जया बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई करने के बाद देहरादून के एक मशहूर दून स्कूल से 12वीं की। इसके बाद उन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल की।

नव्या नवेली नंदा अमिताभ और जया बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा ने न्यूयॉर्क की फोर्डम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी और UX डिजाइन में बैचलर डिग्री है।

अगस्त्य नंदा अमिताभ और जया बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा ने लंदन के सेवेनोक्स स्कूल से पढ़ाई की है। हालांकि, उनके पास किस कोर्स की डिग्री है ये जानकारी इंटरनेट पर नहीं है।

निखिल नंदा बच्चन परिवार के दामाद और श्वेता बच्चन के पति निखिल नंदा एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) हैं। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से पूरी की और फिर यूनाइटेड स्टेट्स की पेन्सिलवेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल से बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली।