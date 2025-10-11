मेरे पास खून से सनी टी-शर्ट है और मैं...इंस्टाग्राम पर वापसी के बाद बाबिल खान ने कही दिल की बात

बाबिल खान ने इंस्टाग्राम पर वापसी की है और वापसी के साथ-साथ उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है। उनके इस पोस्ट पर कई एक्टर्स ने उन्हें सपोर्ट भी किया है।

इरफान खान के बेटे बाबिल खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। महीनों बाद अब बाबिल ने इंस्टाग्राम पर वापसी कर ली है। बाबिल ने अपनी फोटो शेयर की है जिसमें एक में उनके कान के पीछे फूल लगा है और दूसरे में उनके सामने बॉटल रखी है और उनका हाफ पोर्शन दिख रहा है। इसके अलावा उनका जो कैप्शन है वो काफी चर्चा में है।

क्या लिखा बाबिल ने बाबिल ने लिखा, 'मेरा इरादा छुपकर सुनने का नहीं था, इस कांच के घर की दीवारें पतली हैं। मैंने अपना दिल अपनी आस्तीन पर पहना था, अब मेरे पास खून से सनी टी-शर्ट है, मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए था। मेरे राक्षसों ने मुझे गहरे घाव दे दिए हैं। घबराहट ने मुझे अजीब कन्फेशन करने के लिए मजबूर किया, ये बोझ मेरी हेल्थ पर काफी भारी था, मेरी आत्मा रेप्रेशन से थक गई है। आप अपनी लड़की से लड़ रहे हो वहीं मैं अपने डिप्रेशन से...इंतजार..।'

इन एक्टर्स ने किया सपोर्ट बाबिल की वापसी पर कई एक्टर्स ने उनका सपोर्ट किया है। विजय वर्मा ने लिखा, बाबिल हम आपके साथ हैं। अपारशक्ति खुराना ने दिल वाले इमोजी के साथ लिखा ब्रो। गुलशन देवियाह ने लिखा, देखो कौन आया।

क्या हुआ था बाबिल के साथ बता दें कि मई में बाबिल ने एक साथ कई इंस्टाग्राम स्टोरी लगाए और उसमें कई एक्टर्स के नाम लेकर बॉलीवुड के चैलेंज और प्रेशर को लेकर बात की थी। इसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिएक्टिवेट कर दिया था। उनकी टीम और फैमिली ने फिर एक स्टेटमेंट के जरिए सफाई दी थी।