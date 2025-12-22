जब रणवीर सिंह को सरेआम बाबा रामदेव ने उठा लिया था कंधे पर, बोले-सलमान का फोन आया था उसने कहा ये सबको...

संक्षेप: 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। 'धुरंधर' के बज के बीच अब बाबा रामदेव ने रणवीर सिंह के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड होने वाले हैं।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी 'धुरंधर' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फैंस और क्रिटिक्स ही नहीं रणवीर की 'धुरंधर' की स्टार्स भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। 'धुरंधर' के बज के बीच अब बाबा रामदेव ने रणवीर सिंह के लिए कुछ ऐसा कह दिया, जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड होने वाले हैं।

रणवीर के लिए ये क्या बोल गए रामदेव बाबा रामदेव का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में योग गुरु कहते हैं, 'आज कल एक फिल्म आई है धुरंधर, मेरे से लोगों ने कहा कि बाबा अपने जिसको उठाया था हिट हो गई उसकी फिल्म। मैंने कहा कि मैंने तो सच में उसको उठाया था। मुझे नहीं पता था वो उस वक्त बाजीराव मस्तानी बनाकर आया था। मेरे से कहा बाबा आ जाओ बाबा आ जाओ कहकर चिल्लाने लगा और गुर्राकर बोल रहा था। मैंने कहा कि हम दुबले-पतले जरूर हैं, लेकिन तेरे को ऐसा उठाकर फैंकेगे न कि पता नहीं चलेगा। जैसे उसे सात बार घुमाया, बोला बाबा माफ कर दो बाबा नीचे उतार दो। फिर हाथ जोड़कर बैठ गया। ये अचानक दुर्घटना हो गई थी उसके साथ। फिर मेरे पास सलमान खान का फोन आया बोले कि बाबा ये ठीक किया उसके साथ। ये हम लोगों को देखकर जब देखो तब ताल ठोकता रहता है।'