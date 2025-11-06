Box Office: एक हफ्ते बाद भी दहाड़ रही है 'बाहुबली: द एपिक', कर डाली धुंआधार कमाई
संक्षेप: 'बाहुबली द एपिक' बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को मिलाकर बनाई गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज सात दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके गुरुवार सोमवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं।
Baahubali The Epic Box Office Collection: एस एस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली द एपिक' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। ये फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल मचा दिया है। 'बाहुबली द एपिक' बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को मिलाकर बनाई गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म को रिलीज हुए आज सात दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके गुरुवार सोमवार के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।
सात दिनों में कर डाली बंपर कमाई
प्रभास स्टारर फिल्म 'बाहुबली द एपिक' को फिर से दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म को सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। 'बाहुबली द एपिक' का रनटाइम 3 घंटे 45 मिनट है। फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। ऐसे में अब इसके गुरुवार दिन के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बाहुबली द एपिक' ने 7वें दिन खबर लिखने तक 1.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 30.70 करोड़ रुपये हो गया है।
डे वाइज देखें 'बाहुबली द एपिक' का कलेक्शन
डे 0- 1.15 करोड़ रुपये
डे 1- 9.65 करोड़ रुपये
डे 2- 7.25 करोड़ रुपये
डे 3- 6.3 करोड़ रुपये
डे 4- 1.85 करोड़ रुपये
डे 5- 1.95 करोड़ रुपये
डे 6- 1.55 करोड़ रुपये
डे 7- 1.00 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)
टोटल कलेक्शन- 30.70 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
