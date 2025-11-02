Hindustan Hindi News
Box Office: 'बाहुबली: द एपिक' की दहाड़ के आगे कांपी 'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत', तीन दिन में छापे इतने करोड़

Sun, 2 Nov 2025 09:29 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
एस एस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली द एपिक' 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया है। 'बाहुबली द एपिक' बाहुबली 1 और बाहुबली 2 को मिलाकर बनाई गई है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एडवांस बुकिंग में भी इसने जमकर नोट छापे हैं। फिल्म को रिलीज हुए आज तीन दिन हो गए हैं। ऐसे में अब इसके संडे के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं, जो बेहद शानदार हैं। तो चलिए देखते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

संडे को गाड़े झंडे

प्रभास स्टारर फिल्म 'बाहुबली द एपिक' को फिर से दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म को सोशल मीडिया पर भी काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 18 करोड़ की कमाई कर ली थी। वहीं, दूसरे दिन इसने 9.65 करोड़ रुपये कमाए। तीसरे दिन फिल्म ने 7.3 करोड़ रुपये छापे। ऐसे में अब 'बाहुबली द एपिक' के संडे के शुरुआती कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बाहुबली द एपिक ने तीसरे दिन खबर लिखने तक 4.17 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 22.27 करोड़ रुपये हो गया है।

इन दो फिल्मों से टक्कर

बता दें कि 'बाहुबली द एपिक' का रनटाइम 3 घंटे 45 मिनट है। फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। वहीं बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की मूवी का आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी 'थामा' और हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से मुकाबला है।

