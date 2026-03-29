'धुरंधर 2' ने तोड़ा साउथ की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का 9 साल पुराना रिकॉर्ड, 'नॉर्थ अमेरिका' में की थी सबसे ज्याद कमाई

रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर बवाल काट रही है। यही नहीं, इसकी रफ्तार धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है।

आदित्य धर की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी इस वक्त काफी सुर्खियों में बनी हैं। 'धुरंधर:द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस मूवी में हमजा के रोल में रणवीर को काफी पसंद किया जा रहा है। रणवीर के अलावा फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन, राकेश बेदी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर बवाल काट रही है। यही नहीं, इसकी रफ्तार धीमी होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। 'धुरंधर 2' अब साउथ की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का नौ साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक करने के बेहद करीब पहुंच गई है। आइए जानते हैं कौन सी है वो फिल्म?

तोड़ दिया 9 साल पुराना रिकॉर्ड? हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि एसएस राजामौली की प्रभास स्टारर फिल्म 'बाहुबली 2: द कंक्लूजन' है। 'धुरंधर 2' इसके 9 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंच गई है। वेंकी बॉक्स ऑफिस ने बताया कि धुरंधर 2 ने 'नॉर्थ अमेरिका में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई' (new all-time North America gross) का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, और दावा किया है कि 'बाहुबली 2' का रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका है।

'बाहुबली 2' के प्रोड्यूसर ने रिकॉर्ड तोड़ने पर दी प्रतिक्रिया 'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड तोड़ने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, बाहुबली के प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा, 'कल मैंने 'धुरंधर:द रिवेंज' देखी और यह कहने की जरूरत नहीं कि मुझे यह बहुत पसंद आई और मैंने फिल्म का खूब आनंद लिया! यह देखकर बहुत खुशी हुई कि यह फिल्म भारत और दुनिया भर में सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है और बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है! पूरी टीम को बधाई!' इसके साथ ही उन्होंने तालियों वाले इमोजी भी शेयर किया है।

'धुरंधर 2' ने नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की? 'बाहुबली 2' के नाम नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म होने का रिकॉर्ड है, जिसने $20 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। शनिवार शाम तक, 'धुरंधर 2' अभी तक पहली फिल्म और 'बाहुबली 2' की कमाई को पीछे नहीं छोड़ पाई है। Box Office Mojo के अनुसार, 'धुरंधर 2' ने अब तक नॉर्थ अमेरिका में $19.33 मिलियन की कमाई की है। 'धुरंधर' ने इस क्षेत्र में $19.7 मिलियन की कमाई की थी, जबकि, 'बाहुबली 2' ने $20.19 मिलियन से ज्यादा की कमाई की थी। हालांकि, सीक्वल को मिल रही दर्शकों की संख्या को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बहुत जल्द ही एक नया रिकॉर्ड बना लेगी।