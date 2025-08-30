Baaghi 4 Trailer: प्रेमिका की मौत का बदला लेते दिखे टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त का जबरदस्त एक्शन

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर फिल्म बागी 4 का ट्रेलर सामने आ गया है। एक जुनूनी आशिक के किरदार में टाइगर जबरदस्त एक्शन करते नजर आ रहे हैं। फिल्म में सोनम बाजवा और हरनाज संधू भी हैं।

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 का टीजर देखने के बाद फैंस फिल्म के इंतजार में बैठे हैं। इस बीच मेकर्स ने ट्रेलर रिलीज कर एक और सरप्राइज दे दिया है। टाइगर श्रॉफ एक बार फिर अनोखी लव स्टोरी ले आए हैं जिसमें जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलने वाले हैं। 3।42 मिनट के इस ट्रेलर में एक लव स्टोरी चलती है जिसमें टाइगर का किरदार एक जुनूनी आशिकी की तरह अपने मरे हुए प्यार की तलाश करता है।

एक्शन से भरपूर ट्रेलर ट्रेलर की शुरुआत में टाइगर के किरदार रॉनी को एक नेवी ऑफिसर के किरदार में देखा जाता है। लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार की मौत के बाद वो एक जुनूनी आशिक की तरह बस उसकी तलाश करते हैं। जबरदस्त एक्शन है, एकदम फ्रेश एक्शन जिसे हिंदी फिल्मों में कम ही देखा गया होगा। टाइगर अपने सबसे दमदार किरदार में लग रहे हैं। फिर ट्रेलर के अंत में होती है खून से सने संजय दत्त की एंट्री। डायलॉग शानदार लग रहे हैं। एकाध सीन में फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के साथी सौरभ सचदेवा भी नजर आते हैं। हरनाज संधू और सोनम को एक्शन करते देखना मजेदार लगता है। फिल्म की कहानी थोड़ी गजनी से इंस्पायर्ड लग रही है। उम्मीद है फिल्म में एक्शन के साथ शानदार कहानी भी होगी।