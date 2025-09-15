Baaghi 4 to The Bengal Files and Mirai Box Office Collection India and Records Box Office Report: कैसा रहा फिल्मों के लिए यह वीकेंड, अभी तक किसने तोड़े कौन-कौन से रिकॉर्ड?, Bollywood Hindi News - Hindustan
Box Office Report: भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी ‘मिराई’ के अलावा ‘बागी-4’ और ‘द कश्मीर फाइल्स’ आपस में मुकाबला कर रही हैं, जानिए कितनी हुई इस फिल्मों की अभी तक की कमाई।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 10:08 AM
भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अभी 3 अहम फिल्में आपस में मुकाबला कर रही हैं। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी 'द बंगाल फाइल्स', टाइगर श्रॉफ की 'बागी-4' और साउथ के सुपरस्टार तेजा सज्जा की 'मिराई' एक दूसरे को कमाई के मामले में टक्कर दे रही हैं। जहां बंगाल फाइल्स और बागी-4 ने बीते रविवार को बॉक्स ऑफिस पर अपना 10वां दिन पूरा किया वहीं दूसरी तरफ 'मिराई' का कल पहला वीकेंड पूरा हुआ। तो चलिए जानते हैं तीनों फिल्मों की अभी तक की कमाई और इनके रिकॉर्ड।

द बंगाल फाइल्स की 10वें दिन की कमाई

सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने पहले हफ्ते में कुल 11 करोड़ 25 लाख रुपये कमाए थे। बीते शुक्रवार को कमाई का ग्राफ थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यह वो कमाल नहीं कर सकी जिससे अपनी लागत रिकवर कर पाए। बीते शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 60 लाख रुपये कमाए। शनिवार को फिल्म की कमाई 1 करोड़ 15 लाख रुपये रही और रविवार को भी इसने इतना ही कलेक्शन किया। इसकी अभी तक की कुल कमाई 14 करोड़ 15 लाख रुपये हो चुकी है। अभी तक इस फिल्म ने 'द वैक्सीन वॉर' (10.33 करोड़) की कुल कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

बागी 4 की 10वें दिन तक की कुल कमाई

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी-4 को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी शुरुआत मिली थी। लेकिन यह उस रफ्तार को कायम नहीं रख पाई। ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये की कमाई करने वाली बागी-4 की कमाई पहले ही सोमवार से ऐसी गिरी कि दोबारा ऊपर नहीं गई। पहले हफ्ते में फिल्म की कुल कमाई 44 करोड़ 50 लाख रुपये रही और बीते वीकेंड की बात करें तो इसने शुक्रवार को 1 करोड़ 25 लाख, शनिवार को 1 करोड़ 85 लाख और रविवार को 2 करोड़ 15 लाख रुपये कमाए।

कितनी हुई मिराई की अभी तक की कमाई

टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी-4 इस फ्रेंचाइसी की अभी तक की सबसे दमदार ओपनिंग पाने वाली फिल्म बनी है और साथ ही इसने ओपिनंग डे कलेक्शन के मामले में परम सुंदरी को बीट कर दिया था। लेकिन साउथ के सुपरस्टार तेजा सज्जा की फिल्म 'मिराई' बिना किसी खास प्रमोशन के बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। पहले दिन 13 करोड़ कमाने के बाद इसने दूसरे दिन 15 करोड़ रुपये कमाए और तीसरे दिन कमाई का ग्राफ 16 करोड़ 50 लाख जा पहुंचा। फिल्म की अभी तक की कुल कमाई 44 करोड़ 50 लाख हो चुकी है, लेकिन अभी यह अपनी लागत (60 करोड़) को रिकवर करने से दूर है।

