Baaghi 4 की टिकटों पर मिल रहा 50% डिस्काउंट, जानिए कैसे उठाएं बंपर ऑफर का फायदा

Baaghi 4: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन धमाकेदार बनाने की कोशिश में मेकर्स ने टिकटों पर 50% डिस्काउंट ऑफर लगा दिया है। जानिए क्या है यह ऑफर और कैसे उठाएं इसका लाभ।

टाइगर श्रॉफ के फैंस को उनकी अपकमिंग फिल्म 'बागी-4' का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब जब फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो रही है तो मेकर्स ने दर्शकों एक और गुड न्यूज दे डाली है। फिल्म की टिकटों पर मेकर्स ने 50% का डिस्काउंट ऑफर चला दिया है। यानि अगर आप रिलीज वाले दिन के लिए फिल्म की टिकटें खरीदते हैं तो आपको इस ऑफर का लाभ मिल सकता है। लेकिन ऑफर का फायदा कैसे उठाना है? चलिए आपको बताते हैं।

फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट करते हुए बागी-4 के मेकर्स ने यह ऑफर निकाला है। अगर आप टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म 'बुक माय शो' के जरिए टिकट खरीदते हैं तो पहले दिन की बुकिंग के लिए आपको 150 रुपये तक 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन यह ऑफर तभी लागू होगा जब आप कम से कम 2 टिकटें खरीदते हैं। बागी-4 का ट्रेलर पहले ही यूट्यूब और बाकी जगहों पर धूम मचा रहा है। फिल्म में संजय दत्त काफी वहशी अवतार में नजर आए हैं और इसमें काफी विचलित करने वाले सीन भी डाले गए हैं।