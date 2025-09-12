Baaghi 4 Box Office Day 8: वीकेंड से पहले धड़ाम हुई 'बागी 4', शुक्रवार को हुई सबसे कम कमाई

टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4'में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

Baaghi 4 Box Office Collection Day 8: निर्देशक ए. हर्षा की फिल्म 'बागी 4' को दर्शकों ने काफी पसंद की। इसकी कहानी और एक्शन देख क्रिटिक्स ने भी इसके अच्छे रिव्यू दिए हैं। फिल्म में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त फुल ऑन एक्शन करते नजर आ रहे हैं। 'बागी 4' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी के साथ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सेम डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश हुआ है। ऐसे में अब इसके 8वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। आइए जानते हैं 'बागी 4' ने कितना कमा लिया?

वीकेंड के पहले ही पस्त हुई 'बागी 4' टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4'में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके शुक्रवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बागी 4' ने 8वें दिन 0.76 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 44.55 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'बागी 4' का कलेक्शन डे 1- 12 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10 करोड़ रुपये

डे 4- 4.5 करोड़ रुपये

डे 5- 4 करोड़ रुपये

डे 6- 2.65 करोड़ रुपये

डे 7- 2.1 करोड़ रुपये

डे 8- 0.76 लाख रुपये(अर्ली रिपोर्ट)