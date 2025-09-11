Baaghi 4 Box Office Day 7: 'बागी 4' का हफ्ता पूरा, टाइगर श्रॉफ की मूवी ने 7 दिनों में कमाए इतने करोड़

'बागी 4' के साथ ही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सेम डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश हुआ है। देखते ही देखते ही 'बागी 4' की रिलीज को एक हफ्ता पूरा हो गया है।

Baaghi 4 Box Office Collection Day 7: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'बागी 4' ने 5 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को काफी इंतजार था। फिल्म में एक बार फिर से टाइगर को शानदार एक्शन करते देख फैंस काफी खुश हैं। 'बागी 4' के साथ ही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सेम डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश हुआ है। देखते ही देखते ही 'बागी 4' की रिलीज को एक हफ्ता पूरा हो गया है। ऐसे में अब इसके 7वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। आइये जानते हैं 'बागी 4' ने कितना कमा लिया?

7 दिनों में 'बागी 4' ने की इतने करोड़ की कमाई टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है। इस फिल्म को क्रिटिक्स के ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। इस फिल्म में टाइगर और संजय दत्त की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बागी 4' ने 7वें दिन 2.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 44.55 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'बागी 4' का कलेक्शन डे 1- 12 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10 करोड़ रुपये

डे 4- 4.5 करोड़ रुपये

डे 5- 4 करोड़ रुपये

डे 6- 2.65 करोड़ रुपये

डे 7- 2.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)