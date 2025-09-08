Baaghi 4 Box Office Day 4: वीकेंड के बाद पस्त पड़ी 'बागी 4', मंडे कलेक्शन कर देगा हैरान

'बागी 4' के साथ ही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने भी सेम डे सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश हुआ है। ऐसे में अब इसके चौथे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं।

Baaghi 4 Box Office Collection Day 4: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'बागी 4' को लेकर दर्शक लंबे वक्त एक्साइटेड थे। 'बागी 4' इसी महीने 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। 'बागी 4' के साथ ही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने भी सेम डे सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इन दोनों फिल्मों के बीच तगड़ा क्लैश हुआ है। हालांकि, दोनों ही फिल्में बिल्कुल जॉनर और कहानी पर बेस्ड हैं। ऐसे में अब इसके चौथे दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। आइये जानते हैं 'बागी 4' ने कितना कमा लिया?

वीकेंड के बाद क्या रहा 'बागी 4' का हाल? टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी 4' का निर्देशन ए. हर्षा ने किया है। इस फिल्म को क्रिटिक्स के ठीक-ठाक रिव्यू मिले हैं। इस फिल्म में टाइगर और संजय दत्त की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। मूवी में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके सोमवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बागी 4' ने सोमवार को 2.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 33.79 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'बागी 4' का कलेक्शन डे 1- 12 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10 करोड़ रुपये

डे 4- 2.54 करोड़ रुपये अर्ली रिपोर्ट)