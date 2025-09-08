Baaghi 4 Box Office: टॉप 50 में कहीं नहीं मिली जगह, फिर भी 'बागी-4' ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

Baaghi 4 Box Office: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी-4 को बॉक्स ऑफिस पर जितनी दमदार ओपनिंग मिली थी, उस हिसाब से वीकेंड के बाकी 2 दिनों में यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई।

Baaghi 4 Box Office Records: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी-4' ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर फिर रफ्तार बढ़ाई। रिलीज के दिन फिल्म ने 12 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था, लेकिन फिर शनिवार को कमाई में 22.92% की कमी आई। शनिवार को 9 करोड़ 25 लाख रुपये की कमाई के बाद रविवार को फिर एक बार बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली और इसने 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 31 करोड़ 25 लाख रुपये कमा लिए हैं। चलिए जानते हैं कि यह मूवी अभी तक कौन से रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।

बागी-4 ने तोड़ा किन फिल्मों का रिकॉर्ड पहले वीकेंड की कमाई की बात करें तो 'बागी-4' टॉप 50 की लिस्ट में कहीं जगह नहीं बना पाई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 50वें नंबर पर 'सूर्यवंशी' का नाम है, जिसने शुरुआती 3 दिनों में 77 करोड़ 8 लाख रुपये का बिजनेस किया था। लेकिन टाइगर श्रॉफ बागी-4 के जरिए अपनी ही कुछ फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने में जरूर कामयाब रहे हैं। टाइगर श्रॉफ ने बागी-4 के जरिए 'हीरोपंती' (21.33 करोड़), अ फ्लाइंग जट्ट (29.45 करोड़), मुन्ना माइकल (21.67 करोड़) और हीरोपंती-2 की पहले वीकेंड की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।