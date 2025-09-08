Baaghi 4 Box Office Collection Day 3 First Weekend Earning Records Baaghi 4 Box Office: टॉप 50 में कहीं नहीं मिली जगह, फिर भी 'बागी-4' ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBaaghi 4 Box Office Collection Day 3 First Weekend Earning Records

Baaghi 4 Box Office: टॉप 50 में कहीं नहीं मिली जगह, फिर भी 'बागी-4' ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

Baaghi 4 Box Office: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी-4 को बॉक्स ऑफिस पर जितनी दमदार ओपनिंग मिली थी, उस हिसाब से वीकेंड के बाकी 2 दिनों में यह कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 08:08 AM
share Share
Follow Us on
Baaghi 4 Box Office: टॉप 50 में कहीं नहीं मिली जगह, फिर भी 'बागी-4' ने तोड़ा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

Baaghi 4 Box Office Records: टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म 'बागी-4' ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर फिर रफ्तार बढ़ाई। रिलीज के दिन फिल्म ने 12 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था, लेकिन फिर शनिवार को कमाई में 22.92% की कमी आई। शनिवार को 9 करोड़ 25 लाख रुपये की कमाई के बाद रविवार को फिर एक बार बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली और इसने 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 31 करोड़ 25 लाख रुपये कमा लिए हैं। चलिए जानते हैं कि यह मूवी अभी तक कौन से रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।

बागी-4 ने तोड़ा किन फिल्मों का रिकॉर्ड

पहले वीकेंड की कमाई की बात करें तो 'बागी-4' टॉप 50 की लिस्ट में कहीं जगह नहीं बना पाई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में 50वें नंबर पर 'सूर्यवंशी' का नाम है, जिसने शुरुआती 3 दिनों में 77 करोड़ 8 लाख रुपये का बिजनेस किया था। लेकिन टाइगर श्रॉफ बागी-4 के जरिए अपनी ही कुछ फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने में जरूर कामयाब रहे हैं। टाइगर श्रॉफ ने बागी-4 के जरिए 'हीरोपंती' (21.33 करोड़), अ फ्लाइंग जट्ट (29.45 करोड़), मुन्ना माइकल (21.67 करोड़) और हीरोपंती-2 की पहले वीकेंड की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

कुल कमाई के मामले में करेगी कुछ कमाल?

हालांकि फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन के मामले में बागी-4 काफी पीछे रह गई है, लेकिन देखना यह है कि क्या यह फिल्म कुल कमाई के मामले में टॉप 50 की लिस्ट में अपनी कहीं जगह बना पाती है या नहीं। ए.हर्षा के निर्देशन में बनी बागी-4 को IMDb पर सिर्फ 2.7 रेटिंग मिली है। लेकिन एक्शन से लबरेज इस फिल्म को दर्शक फिर भी काफी पसंद कर रहे हैं। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के अलावा मूवी में हरनाज कौर संधू, सोनम बाजवा और महेश ठाकुर जैसे एक्टर्स ने अहम किरदार निभाए हैं।

Tiger Shroff

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।