Baaghi 4 Box Office Day 14: बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ी टाइगर की दहाड़, हर दिन घट रही 'बागी 4' की कमाई

Thu, 18 Sep 2025 11:01 PM

Baaghi 4 Box Office Collection Day 14:टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'बागी 4' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म से न सिर्फ मेकर्स बल्कि दर्शकों को भी काफी उम्मीद थी। निर्देशक ए. हर्षा की फिल्म 'बागी 4' ने शुरुआत तो काफी धमाकेदार की, लेकिन करीब 15 दिनों में ही इसकी दहाड़ फीकी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि, 'बागी 4' में टाइगर की एक्टिंग को सभी ने खूब पसंद किया। मूवी में दोनों ही एक्टर जबरदस्त एक्शन करते दिख रहे हैं। 'बागी 4' के साथ विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' भी सेम डे सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं, अब साउथ एक्टर तेजा सज्जा की 'मिराई' भी इसके बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देने के लिए तैयार है। इसी बीच अब 'बागी 4' 14वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं 'बागी 4' ने कितना कमा लिया?

खत्म हुआ 'बागी 4' का खेल 'बागी 4'में टाइगर और संजय के अलावा हरनाज संधू और सोनम बाजवा भी अहम किरदार में हैं। कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, अब इसके गुरुवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बागी 4' ने 14वें दिन खबर लिखने तक 0.43 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 52.53 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'बागी 4' का कलेक्शन डे 1- 12 करोड़ रुपये

डे 2- 9.25 करोड़ रुपये

डे 3- 10 करोड़ रुपये

डे 4- 4.5 करोड़ रुपये

डे 5- 4 करोड़ रुपये

डे 6- 2.65 करोड़ रुपये

डे 7- 2.1 करोड़ रुपये

डे 8- 1.25 करोड़ रुपये

डे 9- 1.75 करोड़ रुपये

डे 10- 2.15 करोड़ रुपये

डे 11- 0.75 लाख रुपये

डे 12- 0.95 लाख रुपये

डे 13- 0.75 लाख रुपये

डे 14- 0.43 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)